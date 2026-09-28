Apple veröffentlicht iOS 27.0.1 mit wichtigen Fehlerbehebungen

Vor zehn Tagen hat Apple das neue iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max ausgeliefert, nun gibt es das erste Software-Update mit wichtigen Fehlerbehebungen. iOS 27.0.1 steht aber nicht nur für die neue iPhone-Generation zum Download bereit, sondern auch für ältere Generationen. An welchen Baustellen hat Apple gearbeitet?

In der offiziellen Update-Beschreibung nennt Apple neben generellen Fehlerbehebungen die folgenden behobenen Probleme ganz konkret:

Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max können sich unerwartet neu starten, wenn die Authentifizierung per Face ID fehlschlägt

Bei einer kleinen Anzahl von iPhone 18 Pro- und iPhone 18 Pro Max-Geräten kann unter bestimmten Lichtverhältnissen bei einer Blende von f/1,48 und einer 2-fachen Vergrößerung ein Farbartefakt auf Fotos auftreten

Wenn du das Benachrichtigungszentrum und das Kontrollzentrum gleichzeitig öffnest, reagiert der Touchscreen möglicherweise nicht mehr

Sollte es noch weitere nennenswerte Änderungen mit iOS 27.0.1 geben, werden wir diesen Artikel aktualisieren.