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Apple veröffentlicht iOS 27.0.1 mit wichtigen Fehlerbehebungen

Insbesondere für das neue iPhone 18 Pro

Fabian8 Kommentare zu Apple veröffentlicht iOS 27.0.1 mit wichtigen Fehlerbehebungen

iPhone 18 Pro

Vor zehn Tagen hat Apple das neue iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max ausgeliefert, nun gibt es das erste Software-Update mit wichtigen Fehlerbehebungen. iOS 27.0.1 steht aber nicht nur für die neue iPhone-Generation zum Download bereit, sondern auch für ältere Generationen. An welchen Baustellen hat Apple gearbeitet?

In der offiziellen Update-Beschreibung nennt Apple neben generellen Fehlerbehebungen die folgenden behobenen Probleme ganz konkret:


  • Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max können sich unerwartet neu starten, wenn die Authentifizierung per Face ID fehlschlägt
  • Bei einer kleinen Anzahl von iPhone 18 Pro- und iPhone 18 Pro Max-Geräten kann unter bestimmten Lichtverhältnissen bei einer Blende von f/1,48 und einer 2-fachen Vergrößerung ein Farbartefakt auf Fotos auftreten
  • Wenn du das Benachrichtigungszentrum und das Kontrollzentrum gleichzeitig öffnest, reagiert der Touchscreen möglicherweise nicht mehr

Sollte es noch weitere nennenswerte Änderungen mit iOS 27.0.1 geben, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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Kommentare 8 Antworten

  1. …. „sondern auch für ältere Generationen….“

    Ja wo sind denn die in der Einleitung angekündigten Korrekturen? Der weitaus größte Teil der Menschheit dürfte iPhones kleiner 18 Pro/Max haben. Manchmal habe ich den Eindruck ihr werdet wie die CDU… immer mehr an der Masse vorbei 😂🤣🤔

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  2. iOS und iPadOS 27 sind eine Katastrophe. Kurzbefehle funktionieren nicht mehr richtig, Carplay verbindet sich nicht mehr automatisch und Splitview funktioniert gar nicht mehr.

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