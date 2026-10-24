Apple veröffentlicht iOS 27.1 für das iPhone Duo

Wer sich das neue Klapp-iPhone zulegt, erhält es zwar bereits mit vorinstalliertem iOS 27.1, trotzdem steht schon bei der Ersteinrichtung ein Pflicht-Update an. Denn Apple hat seit Donnerstag einen noch frischere Version von iOS 27.1 bereitgestellt.

Was genau in dieser überarbeiteten Version steckt, lässt der Hersteller weitgehend offen. Die Versionshinweise erwähnen lediglich allgemeine Fehlerbehebungen, ohne Details zu nennen. Immerhin steht fest, dass iOS 27.1 keinerlei Sicherheitsupdates mitbringt.

Warum der Sonderweg?

Dass 27.1 exklusiv für das Duo erscheint, hat aller Wahrscheinlichkeit nach einen strategischen Grund. Vermutlich wollte Apple verhindern, dass Duo-spezifische Softwarefunktionen schon vor dem Verkaufsstart durchsickern. Hätte man 27.1 breit verteilt, wären Entdeckungen durch neugierige Entwickler und Tüftler kaum zu vermeiden gewesen. So bleibt die Überraschung gewahrt.

iOS 27.2 steht vor der Tür

Die Veröffentlichung von iOS 27.2 wird bereits für die kommende Woche erwartet.