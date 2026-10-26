Apple veröffentlicht iOS 27.2 mit diesen Neuerungen

Das nächste große Update ist da, denn iOS 27.2 steht ab sofort für kompatible iPhones zum Download bereit. Mit iPadOS 27.2 hat Apple gleichzeitig eine neue Softwareversion für das iPad veröffentlicht. Doch welche neuen Funktionen gibt es eigentlich?

Doppelte Aufnahme in FaceTime-Gruppenanrufen

Auf kompatiblen iPhone-Modellen könnt ihr mit „Doppelte Aufnahme“ sowohl die Front- als auch die Rückkamera gleichzeitig anzeigen lassen. Was bisher nur für Einzelgespräche verfügbar war, ist mit iOS 27.2 auch in FaceTime-Gruppenanrufen möglich.

Kleine Neuerungen in der Podcasts-App

Die bisherige „Als Nächstes“-Warteschlange ist nun in zwei Bereiche aufgeteilt. „Neue Folgen“ ersetzt „Als Nächstes“ und enthält die neuesten Veröffentlichungen, während „Weiter abspielen“ nun alle Podcasts listet, die ihr gerade hört.

Apple-TV-App unterstützt Profile

Was in tvOS schon länger verfügbar ist, kommt jetzt auch auf iPhone und iPad. Ab sofort könnt ihr auch mobil wählen, wer gerade aktiv schaut, sodass Inhalte zwischen den Profilen nicht gemischt werden.

Apple Music mit neuem Markenauftritt

Wie Apple im Vorfeld kommuniziert hat, gibt es einen neuen Markenauftritt von Apple Music. Die Hintergründe haben wir hier schon aufgeschlüsselt, wobei die größte optische Änderungen das App-Icon betrifft. Statt auf das klassische Rot zu setzen, ist das Icon jetzt Schwarz-Weiß.

iOS 27.2: Die kompletten Update-Notizen

Die Funktion „Intelligente Antwort“ in den Apps „Mail“ und „Nachrichten“ schlägt dir Antworten vor, damit du schnell auf Nachrichten antworten kannst.

Mit „Geteilte Alben“ in der App „Fotos“ kannst du Bildtitel und Kommentare bearbeiten, das Hinzufügen doppelter Fotos vermeiden und eine Erinnerung für den Ablaufzeitpunkt von Alben anzeigen, damit die Teilnehmer:innen die Möglichkeit haben, wichtige Fotos und Videos zu sichern.

SynthID-Wasserzeichen werden unterstützt, um erkennen zu können, ob ein Bild mit generativen Werkzeugen in „Fotos“ und „Image Playground“ erstellt oder modifiziert wurde.

Auf dem Home-Tab der App „Podcasts“ gibt es zwei separate Abschnitte für „Neue Folgen“ und „Weiterhören“, mit denen du die neuesten Updates deiner Sendungen finden und dort weitermachen kannst, wo du aufgehört hast.

Der Tab „Freund:innen“ in der App „Spiele“ stellt Kontext zu Freundschaftsvorschlägen zur Verfügung und zeigt die zuletzt von Freund:innen gespielten Spiele auf deren Spielerseiten an.

Ein Funktion für einfache Profile in der Apple TV App ermöglicht allen Personen eines Haushalts ein eigenes Profil mit Empfehlungen, die zu ihren Lieblingssendungen passen.

FaceTime unterstützt das Hinzufügen von Drittanbieter-Gebärdensprachendolmetschern sowie von Live-Untertiteln bei Anrufen.

Neu für das iPhone Duo