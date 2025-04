Apple veröffentlicht neue Immersive-Video-App für Mac und Vision Pro

Apple hat eine neue App vorgestellt, mit der sich Immersive-Videos auf dem Mac verwalten lassen. Apple Immersive Videos sind 3D-Videos in 8K-Auflösung mit einem 180-Grad-Sichtfeld und räumlichem Klang (Spatial Audio). In diesem Format sind unter anderem aktuelle Auftritte des Sängers The Weeknd sowie der Heavy-Metal-Band Metallica verfügbar.

Mit der neuen App „Apple Immersive Video Utility“ (Mac Store-Link) können Nutzer und Nutzerinnen Immersive-Video-Dateien auf einem Mac importieren, organisieren, überprüfen und für die Wiedergabe vorbereiten. Anschließend lassen sich ein oder mehrere Vision Pro Geräte verbinden, um die Inhalte in immersivem Format zu erleben. Für größere Gruppen bietet die App laut Apple eine Option zur synchronisierten Wiedergabe auf mehreren Geräten gleichzeitig.

„Apple Immersive Video Utility“ ist kostenlos im App Store erhältlich, sowohl für macOS als auch für visionOS. Aktuell ist die App jedoch nur in US-Englisch verfügbar. Die Anwendung richtet sich vorrangig an Produzentinnen und Produzenten von Immersive-Videos, steht aber derzeit allen Nutzern zum Download offen.

Voraussetzung ist ein Mac mit M1-Chip oder neuer und sowie macOS Sequoia.