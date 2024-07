Apple Vision Pro: Tim Cook verwendet das Headset jeden Tag

Tim Cook, CEO von Apple, benutzt das Apple Vision Pro-Headset jeden Tag. Dies verriet er in einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Sun anlässlich der Markteinführung des Headsets in Großbritannien. Cook sagte, dass er das Vision Pro „in allen Aspekten [seines] täglichen Lebens“ verwende.

Im Interview mit Sean Keach von The Sun berichtet Cook, dass er das Headset benutzt hat, um die dritte Staffel von Ted Lasso zu sehen, und dass er auch andere Apple TV+ Inhalte mit dem Headset anschaut.

„Die Möglichkeit, mich in die Position zu begeben, in die ich möchte – einschließlich der Möglichkeit, flach zu liegen und den Bildschirm an die Decke zu legen – ist eine unglaubliche Erfahrung. Und natürlich ist es ein 100-Fuß-Bildschirm. Ich meine, es ist erstaunlich, was für ein Unterhaltungsniveau er bietet.“

Cook sagte weiter, dass er Multitasking auf dem Vision Pro für „viel effizienter“ hält, da mehrere Fenster unterstützt werden, die im physischen Raum des Trägers bzw. der Trägerin platziert werden können. Das Vision Pro-Erlebnis sei schwer zu erklären, so Cook, der der potenziellen Kundschaft empfahl, eine Demo zu erhalten. „Es ist schwer, es in Worten zu erklären“, sagte Cook. „Es ist schwer, in 2D zu zeigen, was ein 3D-Erlebnis sein wird“. Gleichzeitig glaubt Cook, dass es einfach ist, das Headset mit den Gesten zu benutzen, die so funktionieren, „wie dein Verstand arbeitet“. Wenn man ein iPhone bedienen könne, könne man Vision Pro ebenfalls „sehr leicht“ benutzen, so Cook.

„Viele von ihnen vergießen Tränen“

Cook zufolge empfinden einige, die die Demo durchlaufen, diese als sehr emotional, insbesondere in Bezug auf das Betrachten von räumlichen Fotos und Videos, die es dem Benutzer ermöglichen, Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. „Es ist interessant, die Reaktion der Leute zu beobachten“, sagte er. „Viele von ihnen vergießen Tränen.“

Für die Entwicklung des Apple Vision Pro musste Apple mehr als 5.000 Patente anmelden, erklärt Cook im Interview, bevor er das Vision Pro-Team lobte. „Ich bin so stolz auf die Gesamtleistung und die Ausdauer des Teams, denn die Entwicklung hat mehrere Jahre gedauert.“ Cooks vollständiges Interview kann auf der Website von The Sun nachgelesen werden. Das Apple Vision Pro-Headset kommt heute in Deutschland, Großbritannien, Kanada, Frankreich und Australien auf den Markt, Demos werden in den Apple Retail Stores erhältlich sein.