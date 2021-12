Apple Watch: Digitale Krone könnte durch einen Sensor ersetzt werden

Mit der digitalen Krone an der Apple Watch kann man durch Menüs scrollen ohne das Display berühren zu müssen. Wie nun ein neues Patent zeigt, gefunden von Patently Apple, könnte die Krone in einer kommenden Generation durch einen optischen Sensor ersetzt werden.

Das Patent trägt den Namen „Watch with optical sensor for user input“ (Uhr mit optischem Sensor für Benutzereingaben) und zeigt, wie das Unternehmen neue Sensoren einsetzen kann, um den Benutzern das Scrollen durch die Benutzeroberfläche zu ermöglichen und gleichzeitig die Anzahl der beweglichen Teile in der Apple Watch durch den Wegfall der Digitalen Krone zu reduzieren. Optische Sensoren würden die von den Nutzern und Nutzerinnen ausgeführten Gesten erkennen und sie in Befehle umwandeln.

Apple schreibt zum Patent:

So kann der Benutzer beispielsweise Bewegungen und Gesten in der Nähe der Eingabekomponente machen, die von der Eingabekomponente erkannt und interpretiert werden können. Die Bewegungen und Gesten des Benutzers können direkt mit optischen Systemen der Eingabekomponente erfasst werden, so dass die Anzahl der beweglichen Teile reduziert und der Platz in der Uhr effizienter genutzt wird.

Mit der digitalen Krone kann man ein EKG auf der Watch durchführen. Das Patent zeigt, dass auch ein Sensor zur Messung von Herzfrequenz, Atemfrequenz, Sauerstoffgehalt des Blutes, Blutdruck und mehr verwendet werden kann. Gerüchten zufolge wird die Apple Watch 2022 über neue Gesundheitsfunktionen verfügen, darunter die Überwachung des Blutdrucks.

Wann und ob Apple die digitale Krone durch einen Sensor ersetzen wird, ist unklar. Manchmal kann es Jahre dauern, bis auf solch ein eingereichtes Patent zurückgegriffen wird.