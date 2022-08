Apple Watch Series 8: Farben und Produktionsinfos durchgesickert

Die neue Apple Watch Series 8 wird wohl zusammen mit der iPhone 14-Generation im September dieses Jahres von Apple vorgestellt werden. Nun hat der bekannte Leaker ShrimpApplePro über seinen Twitter-Account einige neue Details zur kommenden Smartwatch-Generation geteilt, darunter auch die Farbvarianten, das Zeitfenster der Produktion und mehr.

Alright

Apple Watch Series 8 leak

Note: the info is about the base series 8 only. No info abt the higher version atm

🧵1/3 pic.twitter.com/AT6tuUANUd — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 5, 2022

Laut Infos von ShrimpApplePro wird die Apple Watch Series 8 über die folgenden Spezifikationen verfügen:

41 mm und 45 mm mit zur Series 7 unverändertem Design

Aluminium-Modelle in den Farben Starlight, Midnight, Product Red und Silber

Edelstahl-Modelle in Silber, Graphit und Gold

Keine Titanium-Modelle

Wenn die Farbauswahl so stimmt, wird es in der kommenden Apple Watch Series 8-Generation kein grünes und blaues Modell mehr geben. Die neue Starlight-Variante passt sich an das silbergoldene neue M2 MacBook Air an. In Bezug auf die Produktion gibt es laut ShrimpApplePro keine Verzögerungen zu vermelden, die Massenproduktion soll in diesem Monat starten. Damit könnte die Apple Watch Series 8 ein paar Wochen nach dem Apple-Event im September an den Start gehen.

Zu den weiteren Details des Leakers gehört die Tatsache, dass sich bisherige Apple Watch-Armbänder auch mit der neuen Generation nutzen lassen werden. Zudem soll die Apple Watch Series 8 über einen „stärkeren Klebstoff“ für das Gehäuse im Vergleich zur Vorgänger-Generation verfügen, um eine bessere Haltbarkeit zu garantieren. Auch ein neues Watchface soll wie üblich mit der Series 8 eingeführt werden.