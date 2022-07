Apple Watch: So ändert ihr die Display-Ausrichtung

Das Tragen einer Apple Watch ist eine Kunst für sich. Links oder rechts? Wohl viele Apple Watch-User werden ihre Smartwatch am linken Handgelenk tragen, so einige setzen aber auch auf den rechten Arm. Ob man nun Links- oder Rechtshänder ist, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Beizeiten ist es allerdings auch nötig, von einem Handgelenk zum anderen zu wechseln, beispielsweise bei einer Verletzung des Arms oder für einen ausgeglichenen Bräunungsgrad ohne weiße Streifen am Handgelenk.

Zum Glück ermöglicht es Apple, die Bildschirmausrichtung der Apple Watch zu ändern, so dass sich die Smartwatch sowohl bequem am linken, als auch am rechten Arm tragen lässt. Da das Schmuckstück allerdings mit allerhand Sensoren aufwartet, benötigen diese präzise Informationen und Einstellungen, um zu wissen, an welchen Handgelenk sie sich befindet. Man sollte der Uhr also bei einem Armwechsel die jeweilige Ausrichtung mitteilen. Aber wie?

Die Ausrichtung lässt sich beispielsweise direkt auf der Apple Watch in den watchOS-Einstellungen vornehmen, oder auch in der Apple Watch-App auf dem iPhone. Bei letzterer Möglichkeit besucht man den Reiter „Meine Uhr“ und navigiert dann genau wie auf der Apple Watch zum Punkt Allgemein → Ausrichtung/Uhrausrichtung. Dort lässt sich dann das Handgelenk bzw. die Apple Watch-Trageseite mit den Varianten „Links/Linkes Handgelenk“ oder „Rechts/Rechtes Handgelenk“ auswählen.

Digital Crown kann auch links oder rechts getragen werden

Diese Einstellung sollte für die meisten Anwendungsbereiche bereits ausreichend sein. Vor allem jedoch Linkshänder und -händerinnen, die die Apple Watch am rechten Handgelenk tragen wollen, können so beispielsweise die Ausrichtung der Digital Crown weiter anpassen. Damit wird nicht einfach nur die Ausrichtung von links nach rechts gewechselt, sondern auch das Display so gedreht, dass sich die Digital Crown nicht rechts, sondern links vom Display befindet. Auf diese Weise kann die Apple Watch gesteuert werden, ohne dass die Hand das Display verdeckt.

Auch hier erkennt die Apple Watch diese Änderung der Orientierung nicht selbständig. In den Einstellungen unter den oben angegebenen Pfaden findet sich daher noch die weitere Option „Digital Crown: Links“ bzw. „Digital Crown: Rechts“, um auch diese Ausrichtung entsprechend vornehmen zu können. Mit diesen Optionen sollte es möglich sein, alle möglichen Tragemöglichkeiten abzudecken.