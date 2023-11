Apple Watch: Support für Android war „fast vollständig“

Laut eines neuen Berichts von Bloomberg hat Apple daran gearbeitet, die Apple Watch zusammen mit verschiedenen Gesundheitsfunktionen mit Android kompatibel zu machen – allerdings wurde das Projekt abgebrochen. In dem Artikel über Apples Ambitionen im Gesundheitsbereich heißt es: „Apple-Ingenieure waren auch intensiv damit beschäftigt, die Smartwatch und die Health-App mit den Milliarden von Android-Geräten im Umlauf kompatibel zu machen.“ Dies hätte Apple besonders in Ländern geholfen, in denen das iPhone keinen hohen Marktanteil hat.

Es ist nicht bekannt, in welcher Entwicklungsphase der Apple Watch dieses Vorhaben auf den Plan gerufen wurde. Bloomberg berichtet, dass die Entwicklung „fast abgeschlossen“ war, bevor „Project Fennel“, so die Bezeichnung, abgebrochen wurde. Wenn dies vor der Übernahme von Fitbit, dem Relaunch von Wear OS 3 und der Pixel Watch im Jahr 2022 geschah, wären Googles und Samsungs Bemühungen um Wearables sicherlich stark beeinträchtigt worden sein.

„Wert der Watch gegenüber dem iPhone verwässert“

Als Grund für die Einstellung des Projekts wurden „geschäftliche Erwägungen“ genannt: „Wenn man die Smartwatch an Android abgibt, würde man den Wert der Watch gegenüber dem iPhone verwässern“, so eine mit der Entscheidung vertraute Quelle gegenüber Bloomberg. Android-User zum Umstieg auf das iPhone zu bewegen, bleibt ein großes Ziel für Apple, wobei iMessage der andere große Anreiz ist.

Laut 9to5Google verbleiben viele Unklarheiten, einschließlich der Frage, welche Funktionen unter Android zur Verfügung gestanden hätten. „Hätte es einen App Store von Drittanbietern gegeben, oder wären die Funktionen, die nicht die Gesundheit betreffen, auf Basisanwendungen (Timer, Alarme, Wetter usw.) beschränkt? Hätten Android-User auf diese Weise Zugang zu iMessage und anderen Diensten wie Apple Music und Maps erhalten? Und wie würde die Benachrichtigung über Android-Apps auf dem Telefon aussehen?“, fragt sich 9to5Google.

Zumindest wäre eine Android-Begleitapplikation erforderlich, um die Uhr einzurichten sowie Internetverbindungen und Benachrichtigungen weiterzuleiten. Auf dem iPhone sind Aktivitäten und Gesundheitsfunktionen heute in separaten Apps untergebracht, die wahrscheinlich ihren Weg zu Android hätten finden müssen. Eine andere Möglichkeit wäre die Kombination der Funktionen in einer einzigen Anwendung gewesen. So oder so – ob es jemals einen Android-Support für die Apple Watch geben wird, ist derzeit mehr als fraglich.