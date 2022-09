Apple Watch Ultra: Die ersten Stimmen zur neuen Extrem-Uhr

Am Freitag wird sie ausgeliefert: Die Apple Watch Ultra. Das neue Modell für Extremsportler und die, die es noch werden wollen. Ob ihr mit der neuen Uhr tatsächlich für das nächste große Abenteuer gerüstet seid, das verraten euch vielleicht die ersten Testberichte, die seit wenigen Minuten online sind. Wir haben ein paar Stimmen zur neuen Apple Watch Ultra und einige Videos für euch gesammelt.

Die ersten Stimmen zur Apple Watch Ultra

Tagesanzeiger: Dass die Apple Watch Ultra auch grösser ist als andere Apple Watches, sieht auf Fotos dramatischer aus, als es sich am Arm anfühlt. Mir passt sie gerade noch. Bedauerlich ist allerdings, dass es nur eine grosse Grösse gibt. Ein kleines Modell fehlt leider. Bei all dem Lob für die neue Apple Watch Ultra bleibt meine grösste Kritik bestehen: Die Uhr funktioniert nur mit iPhone. Ohne iPhone geht nichts. Man kann sie weder mit einem iPad einrichten noch mit einem Mac. Und mit Android harmoniert sie schon gar nicht. (zum Review)

The Verge: Während Apple eine Menge davon an Wochenend-Krieger, Technik-Väter und aufstrebende Nicht-Couch-Potatoes verkaufen wird, würde ich behaupten, dass die Ultra am besten für Athleten geeignet ist, die sich an der Schwelle zwischen mittlerem und fortgeschrittenem Niveau bewegen. Die Akkulaufzeit ist für Wochenendausflüge am besten geeignet, und die einfachere Benutzeroberfläche und die Messwerte sind vorzuziehen, wenn du noch keine Lust auf übermäßig komplexe Diagramme hast. Hardcore-Athleten oder Entdecker wünschen sich eher zusätzliche Funktionen, die sie von der Ultra gewohnt sind und die die Ultra nicht hat. (Noch.) (zum Review)

Men’s Health: Ich habe mehrere Geräte von Suunto und Garmin getestet und bewertet. Sie haben ihre Reize; besonders gerne benutze ich die Fenix-Serie von Garmin. Aber am Ende des Tages funktioniert keine dieser Smartwatches so gut wie die Wearables von Apple, wenn es um die alltäglichen Funktionen geht, die den Großteil der Smartwatch-Nutzung ausmachen. Aus diesem Grund greife ich in der Regel auf die aktuelle Version des Apple Wearables zurück, wenn ich nicht gerade etwas anderes teste – sie ist für mich als iPhone-Nutzer einfach die beste Smartwatch, die ich tragen kann, und sie sieht an meinem Handgelenk einfach besser aus. Die Ultra ist eine Apple Watch. Für die meisten Menschen ist sie damit die beste Smartwatch, die sie bekommen können. (zum Review)

Im Video: Die neue Apple Watch Ultra