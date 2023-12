Apple Watch: Verkaufsverbot in den USA vorerst pausiert

Nachdem es in den letzten Wochen einige Querelen um Patentrechte bei den aktuellen Apple Watch-Modellen in den USA gab, lassen sich die Smartwatches nun wieder direkt bei Apple kaufen. Die Apple Watch Series 9 und Ultra 2 sind seit gestern wieder in einigen physischen Apple Stores erhältlich, eine breitere Verfügbarkeit wird für Samstag erwartet. Der Online-Verkauf solle heute wieder aufgenommen werden, sagte Apple-Sprecherin Nikki Rothberg gegenüber The Verge.

Die Wiederaufnahme des Verkaufs erfolgt wenige Stunden, nachdem ein amerikanisches Bundesberufungsgericht ein Verkaufs- und Importverbot für beide Geräte aufgehoben hat. Apple war der Verkauf beider Produkte in den USA untersagt worden, nachdem die US International Trade Commission (ITC) festgestellt hatte, dass das Unternehmen Patente des Medizinprodukte-Herstellers Masimo verletzt hatte.

Wichtige US-Behörden-Entscheidung wohl am 12. Januar 2024

Das Berufungsgericht entschied, dass Apple die eigenen Smartwatches vorübergehend weiter verkaufen darf. Währenddessen wartet das Unternehmen auf eine Antwort auf die Frage, ob vorgeschlagene Änderungen an den Geräten die Patentprobleme vermeiden würden. Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde wird voraussichtlich am 12. Januar über die Änderungen entscheiden. Andernfalls prüft das Gericht, ob es das Verbot aussetzen soll, bis es über den Patentstreit entscheiden kann. Dies könnte das Verbot möglicherweise noch um Monate verzögern. Nikki Rothberg von Apple erklärt gegenüber The Verge:

„Die Teams von Apple haben über viele Jahre hinweg unermüdlich an der Entwicklung von Technologien gearbeitet, die den Usern branchenführende Gesundheits-, Wellness- und Sicherheitsfunktionen bieten, und wir freuen uns, dass der U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit die Verbotsverfügung ausgesetzt hat, während er unseren Antrag auf Aussetzung der Verfügung bis zur Entscheidung über unsere vollständige Berufung prüft.“

Apple hatte den Verkauf der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 aus dem Online-Shop und den Apple Stores vor Ort zurückgezogen, bevor das Verbot am 26. Dezember in Kraft trat. Dritthändler durften ihre Bestände an Apple Watches während des Verbots weiter verkaufen, obwohl das Einfuhrverbot sie letztendlich daran gehindert hätte, weitere Geräte zu erwerben.