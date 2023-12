Apple Watch-Verkaufsverbot: Masimo-CEO sieht kein schnelles Ende

Aufgrund eines Patentstreits muss Apple den Verkauf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 in den USA stoppen. Apple hat mitgeteilt, dass es den Verkauf der Apple Watch in den USA ab dem 21. Dezember einstellen wird, da ein Importverbot aufgrund eines Patentstreits mit dem Medizintechnikunternehmen Masimo droht.

Joe Kiani, CEO von Masimo, meldet sich nun gegenüber Bloomberg zu Wort. In einem Interview mit Bloomberg TV sagte Kiani, dass eine Softwarelösung nicht funktionieren wird, weil die Masimo-Patente Hardware und nicht Software abdecken. „Ich glaube nicht, dass das funktionieren könnte – es sollte nicht funktionieren – weil unsere Patente sich nicht auf die Software beziehen“, so Kiani gegenüber Bloomberg.

Berichten zufolge arbeitet Apple daran, die Algorithmen für den Blutsauerstoffsensor in der Apple Watch zu ändern, um die Masimo-Patente zu umgehen. Das Ingenieursteam wolle anpassen, wie die Sauerstoffsättigung bestimmt wird und wie die Daten den Usern zur Verfügung gestellt werden. Ein Apple-Sprecher erklärte gestern, dass Apple plane, der US-Zollbehörde eine Umgehungslösung vorzulegen. So soll festgestellt werden, ob eine Softwareänderung ausreicht, um ein Importverbot zu vermeiden.

Masimo-CEO Kiani: „Es braucht zwei, um Tango zu tanzen“

Masimo wäre laut Bloomberg bereit, den Streit mit Apple beizulegen, um das Importverbot für die Apple Watch zu verhindern, das Apple droht – allerdings habe Apple bisher kein Interesse bekundet. „Sie haben nicht angerufen“, sagte Kiani gegenüber Bloomberg. „Es braucht zwei, um Tango zu tanzen.“ Die Summe, die Masimo für einen Vergleich akzeptieren würde, erwähnte Kiani nicht. Zugleich betonte der CEO, das Unternehmen bereit seie, „mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihr Produkt zu verbessern.“

Laut Kiani habe er seit 2013 nicht mehr mit Apple gesprochen, als der Konzern aus Cupertino erwog, Masimo zu kaufen oder Masimos Hilfe bei der Entwicklung der Blutsauerstoffsensoren in der Apple Watch in Anspruch zu nehmen. Masimo hat Apple bereits der Abwerbung von Angestellten und der Verletzung von Patenten beschuldigt, zudem stimmte die U.S. International Trade Commission (ITC) im Oktober zu, dass Apple mit der Apple Watch Patente von Masimo verletzt hat.

Aufgrund des Importverbots für die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 wird deren Verkauf ab dem 21. Dezember eingestellt werden. „Diese Leute wurden mit den Händen in der Keksdose erwischt“, sagte Kiani. Masimo fordert eine Entschuldigung und einen „ehrlichen Dialog“ als Teil jeder Vergleichsdiskussion.

Apple seinerseits erklärte gestern, dass es mit der Anordnung und dem Importverbot der ITC „absolut nicht einverstanden“ sei und „eine Reihe von rechtlichen und technischen Optionen“ verfolge, um die Apple Watch weiterhin für die eigene Kundschaft verfügbar zu halten. Die Entscheidung der ITC hat keinerlei Auswirkungen auf den Verkauf der Apple Watch außerhalb der USA: In Europa sind die Apple-Smartwatches weiterhin ohne Einschränkungen verfügbar.