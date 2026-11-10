Apple will Siri offenbar schon 2027 zum KI-Agenten machen

Apple könnte Siri schon im kommenden Jahr einen deutlich größeren Schritt in Richtung KI-Agent machen lassen. Statt lediglich auf Sprachbefehle zu reagieren, soll der Sprachassistent künftig eigenständiger agieren, Ziele verfolgen und Aufgaben proaktiv erledigen können. Das berichtet Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter.

Bislang unterscheidet sich Siri noch deutlich von modernen KI-Agenten. Zwar wird der Assistent durch Apples neue KI-Technologien intelligenter und persönlicher, doch eigenständiges Handeln gehört bislang kaum zu seinen Stärken. Genau das könnte sich bereits 2027 ändern. Laut Gurman möchte Apple Siri stärker in Richtung eines Agenten entwickeln, der nicht bei jeder einzelnen Aktion auf eine neue Anweisung des Nutzers bzw. der Nutzerin angewiesen ist.

Als Vorbilder nennt Gurman unter anderem Dots von OpenAI, Muse von Meta und Grok. Solche KI-Agenten können übergeordnete Ziele im Blick behalten, selbstständig die nächsten notwendigen Schritte bestimmen und Aufgaben kontinuierlich weiterverfolgen, so dass User nicht jeden einzelnen Arbeitsschritt manuell anstoßen müssen. Apple wolle langfristig ebenfalls in diese Richtung gehen und könnte bereits im nächsten Jahr erste entsprechende Funktionen für Siri einführen.

Große Veränderungen für Apples KI-Strategie?

Die Pläne könnten allerdings deutlich umfangreicher ausfallen als ein gewöhnliches KI-Upgrade. Gurman zufolge soll Apple die gesamte Software-Roadmap beschleunigen und sich nicht länger ausschließlich auf notwendige Verbesserungen an Siri konzentrieren. Das Thema soll auch intern bereits hohe Priorität haben. Dem Bericht zufolge sprach Apple-CEO John Ternus erst vor wenigen Wochen in einer geschlossenen Sitzung mit Software-Chef Craig Federighi über die Notwendigkeit, bei der Weiterentwicklung der eigenen Software schneller voranzukommen.

Für Apple wäre der Schritt ein wichtiger Strategiewechsel. Während das Unternehmen bei generativer KI und autonomen Assistenten bislang eher vorsichtig agiert, wächst der Druck durch die Konkurrenz. Ein Siri-Agent, der Zusammenhänge versteht, Aufgaben eigenständig koordiniert sowie Nutzer und Nutzerinnen im Alltag proaktiv unterstützt, könnte das bisherige Bedienkonzept verändern. Wie Apple diese Funktionen technisch umsetzen will und welche Möglichkeiten tatsächlich schon 2027 verfügbar sein könnten, ist bislang allerdings noch offen.