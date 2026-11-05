Apple zieht bei KI-Ausgaben die Zügel an: Angestellte bekommen weniger Budget

Apple schränkt offenbar die Ausgaben der eigenen Angestellten für künstliche Intelligenz ein. Wie Bloomberg berichtet, hat der iPhone-Konzern bereits im Oktober die täglichen KI-Budgets einiger Ingenieurteams gekürzt. Statt bisher 300 US-Dollar stehen ihnen nur noch 200 Dollar pro Tag zur Verfügung. Damit will Apple offenbar die steigenden Kosten für die Nutzung externer KI-Dienste besser kontrollieren. Weitere Kürzungen sind bereits im Gespräch: Bei einigen internen Entwicklern und Entwicklerinnen könnte das Tageslimit künftig sogar auf 100 Dollar sinken.

Besonders großzügig waren die bisherigen Budgets ohnehin vor allem für Entwicklerteams. In vielen anderen Abteilungen gilt bereits ein tägliches Limit von 100 Dollar. Für manche Teams könnte Apple die Ausgaben sogar auf gerade einmal 25 Dollar pro Tag begrenzen. Gleichzeitig fordert das Unternehmen seine Angestellten dazu auf, günstigere KI-Modelle zu nutzen oder verstärkt auf lokal ausgeführte KI-Funktionen zurückzugreifen. Wer mehr Budget benötigt, muss eine entsprechende Erhöhung bei der Geschäftsleitung beantragen.

Claude, ChatGPT und Gemini bleiben erlaubt

Grundsätzlich dürfen Apple-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen weiterhin verschiedene KI-Dienste verwenden. Dazu gehören unter anderem Claude, ChatGPT und Google Gemini. Dass ausgerechnet Personen aus der Entwicklungsabteilung besonders hohe Budgets erhalten, hat einen nachvollziehbaren Grund: KI-gestützte Programmierung kann enorme Mengen an Tokens verbrauchen und dadurch schnell hohe Kosten verursachen. Allerdings berichten einige Angestellte gegenüber Bloomberg, dass selbst die bisherigen 300-Dollar-Limits nur selten vollständig ausgeschöpft wurden. Die tatsächlichen Einsparungen durch die neuen Vorgaben könnten deshalb überschaubar bleiben.

Die Budgetkürzungen sind offenbar Teil einer größeren Initiative. Apple hat für bestimmte Unternehmensbereiche eine externe Produktivitätsberatung engagiert, die bestehende Abläufe und Strukturen unter die Lupe nehmen sollen. Zusammen mit den Einschränkungen bei den KI-Ausgaben sorgt das intern für Unsicherheit. Einige Angestellte befürchten, dass hinter den Maßnahmen auch eine größere Umstrukturierung stecken könnte. Konkrete Entscheidungen über einen umfassenden Stellenabbau sind damit allerdings noch nicht verbunden.

Auch an der Unternehmensspitze zeichnet sich ein Kurswechsel ab. John Ternus hat am 1. September die Führung von Apple übernommen und soll Berichten zufolge die Hierarchieebenen sowie den Verwaltungsaufwand reduzieren wollen. Das Ziel: Mit weniger Angestellten und schlankeren Strukturen effizienter arbeiten. Die strengeren KI-Budgets passen daher durchaus in dieses Bild.