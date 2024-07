Apples Kalender-App wird in iOS 18 endlich brauchbar

Es hat bis 2024 gedauert, aber ab iOS 18 wird der Apple Kalender auf iPhone und iPad endlich brauchbar. Die aktuelle Monatsübersicht mit grauen Punkten finde ich nicht nur langweilig und hässlich, sondern einfach unbrauchbar. Das ist nur ein Grund, warum ich auf den kostenpflichtigen Kalender Fantastical setze. Ich kann aber auch verstehen, dass man für eine Kalender-App kein Abonnement bezahlen möchte, da immerhin eine Kalender-App auf iPhone und iPad vorinstalliert ist.

Ich habe aber jetzt gute Nachrichten für euch: Der Apple Kalender bekommt mit iOS 18 neue Ansichten. Die Monatsübersicht wird optimiert und zeigt endlich auch farbliche Punkte für mehrere Kalender an. Mit einer einfachen Zoom-Geste könnt ihr die Darstellung sogar stufenlos einstellen und entweder nur farbige Punkte, bunte Streifen oder auch beschriftete Termine sehen. Unglaublich, dass Apple für eine durchdachte Darstellung sich hat so lange Zeit gelassen. Folgende Ansichten bietet der Apple Kalender in iOS 18:

Kompakt : In der Kompakt-Ansicht zeigt der Apple Kalender unter jedem Tag farbige Punkte für anstehende Termine in verschiedenen Kalendergruppen an.

: In der Kompakt-Ansicht zeigt der Apple Kalender unter jedem Tag farbige Punkte für anstehende Termine in verschiedenen Kalendergruppen an. Gestapelt : In dieser Ansicht gibt es keine farbigen Punkte, sondern bunte Zeitstreifen. So wird deutlicher, dass zum Beispiel Ferien oder Urlaube über mehrere Tage und Wochen gehen.

: In dieser Ansicht gibt es keine farbigen Punkte, sondern bunte Zeitstreifen. So wird deutlicher, dass zum Beispiel Ferien oder Urlaube über mehrere Tage und Wochen gehen. Details : In der Detail-Ansicht gibt es farbliche Markierungen, die auch mit euren Terminen beschriftet sind.

: In der Detail-Ansicht gibt es farbliche Markierungen, die auch mit euren Terminen beschriftet sind. Liste: Hier handelt es sich um die altbekannte Ansicht, in der ihr oben den kompletten Monat und unten eine Liste eurer Termine seht. Neu ist allerdings, dass in der Monatsvorschau fortan auch bunte Markierungen für unterschiedliche Kalender angezeigt werden.

von links nach rechts: Kompakt, Gestapelt, Details, Liste

iPhone-Kalender in iOS 18 bessert nach

Ich muss sagen: Der neue Apple Kalender sieht in iOS 18 echt hübsch aus. Abgesehen davon, dass Apple die Widgets leicht überarbeitet hat, sehe ich sonst keine Änderungen. Ich finde, dass der Kalender mit iOS 18 endlich brauchbar wird und man nicht mehr zwingend einen Drittanbieter-Kalender abonnieren muss. Darüber hinaus bietet Fantastical aber im Abo noch zahlreiche Extras, die Apple so nicht an Bord hat.

Letztendlich müsst ihr selbst entscheiden, auf welchen Kalender ihr setzen wollt. Wenn die Termine über die iCloud abgeglichen werden, stehen diese sowieso auf allen Geräten bereit. Ein Umstieg ist demnach ein Kinderspiel.