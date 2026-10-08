Apples Smart Home Offensive umfasst noch mehr Hersteller

Es gibt zwar immer noch keine offizielle Ankündigung für ein Event, doch nächste Woche soll Apple neue Produkte vorstellen. Neben Verbesserungen für Apple TV und HomePod mini soll es auch das HomePad geben, ein Smart Home Display zur Steuerung von Geräten. Zudem scheint Apple sicherstellen zu wollen, dass es genug Zubehör gibt, das perfekt eingebunden werden kann.

In dieser Woche haben wir bereits darüber berichtet, dass Apple anscheinend eine Kooperation mit LG eingegangen ist. Mit technischer Unterstützung sind sieben Produkte entstanden, die besonders gut mit Apple Home zusammenarbeiten sollen. Einige davon, etwa das Smart Lock oder vermutlich auch das Wandthermostat, sind wohl zunächst nur für den US-Markt vorgesehen.

Mittlerweile sind mehr Details bekannt. Der Leaker PDFU hat auf Reddit einige 360-Grad-Clips veröffentlicht, die für das Zubehör von LG während des Einrichtungsprozesses in Apple Home angezeigt werden. Schaut euch die drei kurzen Videos gerne mal an, um einen besseren Eindruck der Produkte zu erhalten.

Apple bezeichnet Partnerschaften als Second-Party

Seit gestern Abend gibt es noch weitere Details. PDFU hat IDs im Quelltext von Apple Home gefunden, die eine sehr interessante Bezeichnung tragen: „secondPartyProducts“. Darunter sind auch vier Geräte des Herstellers Schneider Electric, darunter ein Thermostat und ein Temperatursensor.

Insbesondere die Second-Party-Bezeichnung ist sehr interessant. Was genau hat es damit auf sich? First-Party-Zubehör würde von Apple selbst stammen. Third-Party-Zubehör sind die bereits zahlreich vorhandenen Matter-Produkte von Drittanbietern, die keine direkte Verbindung zu Apple haben.

Dazu scheint sich nun Second-Party-Zubehör zu gesellen. Der Definition nach sind diese Produkte in direkter Zusammenarbeit mit Apple entstanden. Quasi genau das, was wir früher als „Made for iPhone“ kannten.