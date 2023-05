April 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

Very Little Nightmares ist vor ziemlich genau vier Jahren im App Store erschienen und hat damals wie heute 7,99 Euro gekostet. Jetzt bekommt ihr das tolle Abenteuer auch im Rahmen von Apple Arcade. In Very Little Nightmares hilft man einem kleinen Mädchen im kleinen Regenmantel, in einem gefährlichen Anwesen zu überleben und einen Fluchtweg zu finden.

Wer immer schon einmal wissen wollte, welche Lichtverhältnisse einen am Ende des Tages erwarten werden, ist bei Skylight Forecast genau richtig. Die Anwendung für das iPhone bietet Vorhersagen für die goldene Stunde, den Sonnenuntergang und das Nachleuchten mit einer durchdachten und schönen Benutzeroberfläche. Egal, ob man fotografisch tätig werden will und versucht, ein Shooting zur goldenen Stunde zu planen, oder ob man sich aus anderen Gründen für Sonnenuntergänge und Abendlicht interessieren – Skylight hält dazu die passenden Informationen bereit.

Im Mittelpunkt von What The Car? steht ein Auto mit Beinen. Alleine das klingt schon verrückt genug, aber in den weit mehr als Hundert Leveln hat die Neuerscheinung natürlich noch die eine oder andere Überraschung auf Lager. Nicht verzichten muss man trotz der vielen Wortspiele und Gags auf eine gelungene deutsche Lokalisierung sowie einen einfache Einstieg ins Spiel, so dass selbst Gelegenheitsspielerinnen und -spieler auf ihre Kosten kommen. Ein würdiger Nachfolger von What the Golf auf Apple Arcade.

In Zeiten von Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. ist es schwer, den Überblick zu behalten, welche Filme, Dokus und Serien man denn nun als nächstes schauen möchte. Ein wenig mehr Ordnung ins Streaming-Chaos möchte die neue iPhone-App CouchTimes bringen, die sich komplett kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen lässt und bisher auch auf weitere In-App-Käufe, Werbung und Abos verzichtet.

Knight Dungeons ist ein klassisches Jump-and-Run-Spiel und funktioniert daher in Sachen Steuerung und Spielprinzip auch nach bekannten Mustern. Ich kann meine Spielfigur also springen, laufen und mit dem Schwert schlagen lassen und muss Objekte einsammeln und Feinde besiegen, ohne dabei selbst verletzt zu werden. Schaffe ich das, gelange ich ins nächste Level und kann so sukzessive schwerere Waffen, neue Welten und neue Charaktere freischalten.

Vor rund einer Woche veröffentlichte das Unternehmen um den Chatbot ChatGPT, OpenAI, die hauseigene Anwendung zur Nutzung des Chatbots bereits in den USA. Nun ist ChatGPT auch im deutschen App Store aufgeschlagen. Die Anwendung hält grundsätzlich an den Features der Webversion fest und bietet die Möglichkeit, in einem Chatfenster Fragen per Text- oder Spracheingabe zu stellen, die dann von der KI beantwortet werden.

Wer sich für Städtebau- und Simulations-Spiele begeistern kann, sollte sich daher Cityscapes Sim Builder bei Apple Arcade definitiv genauer ansehen. Die ersten Eindrücke der Apple Arcade-Neuerscheinung sind definitiv positiv und können dank des Verzichts auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements überzeugen. Hier werden ohne Zweifel Erinnerungen an Sim City wach.

Wer sich auf seinem Mac produktiv und professionell mit Videos und Musik beschäftigt, der hat wohl auch schon zu Final Cut Pro und Logic Pro gegriffen. Apple hatte Anfang Mai angekündigt, dass es die beiden Anwendungen ab dem 23. Mai auch für das iPad geben wird. Beide Apps setzen iPadOS 16.4 voraus und können nur im Abo genutzt werden. Nach einem kostenlosen Probemonat wird die Nutzung jeweils 4,99 Euro/Monat oder 49 Euro/Jahr kosten. Zum Vergleich: Auf dem Mac kostet Final Cut Pro einmalig 349,99 Euro und Logic Pro 229,99 Euro.

Ich habe Laya’s Horizon kurz angespielt und kann schon jetzt sagen: Das Spiel ist ein absolutes Highlight. Mit Laya und ihrem Umhang könnt ihr durch die Welten fliegen. Die Steuerung erfolgt mit zwei Daumen die ihr nach oben, unten, rechts oder links schieben müsst, um diverse Flugmanöver zu vollziehen. Ein Tutorial bringt euch die einfache Steuerung bei. Allerdings: Für das Spiel ist ein aktives Abonnement bei Netflix erforderlich.