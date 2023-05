April 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

Starten wir mit Study with Subwords (App Store-Link). Die Idee hinter der Lern-App ist einfach: Nutzer und Nutzerinnen erstellen eine Liste mit zusammenhängendem Wissen, wie Länder und deren Hauptstädte, oder englische Wörter und deren Übersetzung ins Spanische. Study with Subwords zerlegt diese Wörter in Teile, und die User müssen diese wieder zusammensetzen. Mit mehreren Lernmodi, Wortteilungsarten und einem Lernplan hilft Study with Subwords dabei, sich Wissen einzuprägen, ohne dass es sich nach trockenem Lernen anfühlt.

Mit Lori (App Store-Link) lässt sich die volle Leistung der ChatGPT-Technologie in einer schlanken, modernen und einfach zu navigierenden Oberfläche erleben. Mit anpassbaren Themen und Farben lässt sich Lori nach eigenen Wünschen gestalten und das Chaterlebnis personalisieren. Zudem bietet die App weitere spannende Features, um den Chatbot systemweit nutzen zu können. So gibt es unter anderem eine Siri-Integration und damit auch einen Support für sprachgestützte Anfragen auf Apples HomePods, eine Unterstützung für Apple CarPlay, eine eigene watchOS-App sowie Lori-Widgets für den Homescreen. Der deutsche Entwickler Stefan Liesendahl erklärt:

Mit RunwayML (App Store-Link) lässt sich das generative KI-Modell Gen-1 des Unternehmens für die Erstellung von Videos direkt vom eigenen iPhone aus nutzen. Mit Gen-1 lässt sich ein bestehendes Video auf der Grundlage von Text-, Bild- oder Videoeingaben umwandeln. RunwayML funktioniert dabei ähnlich wie ein Videoeffekt-Tool, allerdings werden hier keine Filter angewendet, sondern völlig neue Videos erstellt und ausgegeben. Man kann beispielsweise ein Video hochladen, in dem jemand mit dem Fahrrad im Park unterwegs ist, und eine spezielle Ästhetik oder ein Thema anwenden – zum Beispiel ein Aquarell oder eine Kohleskizze. Da es sich um eine generative KI handelt, sind die Ergebnis natürlich nicht immer perfekt.

Die besten Spiele

Wer Apple Arcade abonniert hat, kann sich mit Summon Quest (App Store-Link) auf eine Reise begeben, um den Planeten zu retten. Das Spiel stammt aus der Feder von Team17 USA, dem Indie-Publisher von erfolgreichen Apple Arcade-Titeln wie Farmside und The Survivalists, und wurde in Zusammenarbeit mit The Label in den App Store bzw. zu Apple Arcade gebracht. Insgesamt lässt es sich in Summon Quest in einer magischen Welt in mehreren Regionen durch 60 Level voller Feinde kämpfen, um schlussendlich den Endboss zu erreichen. Am Ende jedes Levels bekommt man zudem die Möglichkeit, eine von drei zufällig ausgewählten mächtigen Fähigkeiten auszuwählen, um den Protagonisten noch stärker zu machen. Im Spielverlauf schaltet man darüber hinaus auch weitere Vertraute frei, die sich einem in den Kämpfen an die Seite stellen.

Lego Bricktales (App Store-Link) bietet fünf verschiedene Umgebunden und den Freizeitpark des Großvaters. Wie lang die Spieldauer der App genau ausfällt, kann ich euch bislang noch nicht genau sagen. Laut Rezensionen auf anderen Plattformen, für die es Lego Bricktales schon länger gibt, ist man nach rund acht Stunden fertig, wenn man sich wirklich beeilt. Wenn man es etwas gemütlicher angehen lässt, sind mehr als zehn Stunden realistisch. Angesichts des Preises von nur 5,99 Euro ist das wirklich viel. Und auch der Preis selbst ist klasse – für Mac und Windows zahlt man bei Steam beispielsweise 29,99 Euro.

„Baue als neuer Bürgermeister deine eigene einzigartige Stadt auf. Erstellen Sie Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete. Schalte Erholungsorte und Wahrzeichen frei. Investiere in Megaprojekte und erschaffe eine wunderschöne Metropole“, schreibt das Team hinter dem Spiel. „Pocket City 2 erweitert das Original mit neuen Gebäuden, Umgebungen, Minispielen, Herausforderungen und mehr.“ Das Entwicklerteam von Codebrew Games war ansonsten aber sehr fleißig und hat zahlreiche spannende Funktionen in Pocket City 2 (App Store-Link) integriert. So kann man seine eigene Stadt auch aus der Ego-Perspektive seines Avatars entdecken und zudem kleine Mini-Spiele wie Straßenrennen oder Aussichtsflüge erleben. Und natürlich sind auch Naturkatastrophen wie Tornados und Erdbeben mit von der Partie.

Auch in Roterra 4 – Magical Revolution (App Store-Link) warten wieder knifflige 3D-Rätsel auf die Spieler und Spielerinnen: Insgesamt 35 herausfordernde längere Level mit über 70 Rätseln müssen dieses Mal absolviert werden. In einer märchenhaften Welt hat man sich mit Gravitationsverdrehungen, durcheinandergebrachten Pfaden und rotierenden Blöcken auseinanderzusetzen, und dabei verschiedenartigste Umgebungen zu erkunden. So gibt es unter anderem mit Lava gefüllte Höhlen, eisige Extremwelten und verheerende Wüstenlandschaften.

Eher entspannt geht es im Klassiker-Modus zu, in dem die beliebten Zahlenrätsel wie gewohnt gelöst werden müssen. Im vom Entwicklerteam als „Udoku“ bezeichneten Action-Modus warten dann einige Extras auf die Zahlenpuzzle-Fans: Schon gelöste Zahlen werden kurzzeitig verdeckt oder gespiegelt. Auf der anderen Seite gibt es auch Sondersteine, die beim Lösen beispielsweise eine ganze Reihe oder Spalte an Feldern aufdecken – denn der Zeitdruck ist hoch. Zudem ist der Action-Modus in eine Kampagne eingebettet.

Das Entwickler- und Publisher-Team von Scopely hat in der Vergangenheit bereits einige Spiele im App Store veröffentlicht, darunter Titel wie Yahtzee With Buddies, Star Trek Flet Command, Scrabble Go und mehr. Nun meldet das auf Free-to-play-Games spezialisierte Studio mit einer neuen Variante des Brettspiel-Klassikers Monopoly zurück, Monopoly Go (App Store-Link).

Neodori Forever (App Store-Link) wartet mit drei verschiedenen Spielmodi auf, Simple Race, Versus und Forever Mode, und setzt zudem auf zufällig generierte Level, so dass man die gleiche Strecke nie mehrfach fährt. Zudem stellt das Entwicklerteam mehr als 25 verschiedene freischaltbare Autos und über 10 einzigartige Umgebungen zur Verfügung, so dass es nie langweilig wird.

Bei Worms W.M.D Mobilize (App Store-Link) handelt es sich um Grunde genommen um ein rundenbasiertes Action-Strategiespiel, in dem Teams von Würmern in zufällig generierten, zerstörbaren Landschaften kämpfen. Jedes Team greift abwechselnd die Würmer des gegnerischen Teams an und besiegt sie mit einer Vielzahl von verrückten Waffen, Fahrzeugen und Landschaftsobjekten. Die Würmer sterben, sobald ihre Lebenspunkte Null erreichen oder sie im Wasser ertrinken. Es gewinnt das Team, das als letztes noch Würmer übrig hat.

Bei Doctor Who: Ein ungewöhnlicher Coup (App Store-Link) handelt es sich um ein spannendes Abenteuer, in dem ihr Wimmelbilder durchsuchen müsst, Geheimräume entdecken könnt, kleine Rätsel bestreitet und spannende Missionen abschließt. Die Grafik ist schön gemacht, auch die Steuerung über einfache Fingertips und Gesten auf dem Display ist intuitiv. Gleichzeitig gibt es zum Gameplay eine passende Doctor Who-Geschichte.