Aqara kündigt Support für Matter an: Zuerst für die Hubs M1S und M2

Der Smart Home-Anbieter Aqara hat zahlreiche Sensoren, Schalter und mehr im Sortiment. Über den Aqara Hub lassen sich diese auch in HomeKit nutzen. Das System ist sehr beliebt und zudem nicht so kostenintensiv. Nun kündigt man Support für den kommenden Smart Home-Standard Matter an.

Wir wir ja wissen, wurde der Start von Matter auf 2022 verschoben. Apple, Google, Amazon und Co haben sich zusammengeschlossen und einen gemeinsamen Standard für Smart Home-Geräte aufgesetzt. Während schon zahlreiche Firmen Support für Matter angekündigt haben, wird auch Aqara auf den neuen Standard setzen. Zuerst wird man die Hubs M1S sowie M2 kompatibel machen, am Hub angemeldete Geräte werden dann nach und nach hinzugefügt.

Die ersten Matter-kompatiblen Aqara-Geräte werden die neuesten Sensoren, Wandschalter und Smart Plugs umfassen. Die Integration von Matter wird die aktuellen Aqara Smart Homes nicht beeinträchtigen, da man weiterhin die gleichen Funktionen und Vorteile der bestehenden Zigbee-Geräte von Aqara nutzen kann.

Das Update für die Aqara Hubs wird kurz nach der Einführung von Matter verfügbar sein. Der Start wird in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erwartet.