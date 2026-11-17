Aqara erweitert das Smart Lighting-Portfolio: Die auf der IFA 2026 vorgestellten Neuheiten reichen von einer Stehlampe über LED-Streifen und Einbaustrahler bis hin zu wetterfesten Außenleuchten. Gleichzeitig führt der Hersteller die Vision der eigenen „Spatial Intelligence“ weiter und kombiniert dafür Beleuchtung, Sensorik und KI-gestützte Funktionen. Besonders interessant ist die Tatsache, dass alle sechs Produkte sowohl Thread als auch Zigbee unterstützen und sich in Apple Home integrieren lassen.

So gibt es unter anderem die neue Stehlampe T1, die 1,42 Meter hoch ist und auf 18 individuell steuerbare Beleuchtungszonen setzt. Dank 16-Bit-Technologie ermöglicht sie besonders weiche Farbverläufe und dynamische Lichteffekte. Mit bis zu 1.000 Lumen zusätzlicher Helligkeit eignet sie sich nicht nur für gemütliche Filmabende, sondern auch als atmosphärische Ergänzung beim Gaming oder im Alltag.

Auch der LED-Streifen T2 richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die ihre Wohnräume individueller gestalten möchten. Mit 108 LEDs pro Meter, 18 separat steuerbaren Zonen auf drei Metern und einer maximalen Helligkeit von 1.750 Lumen bietet er zahlreiche Möglichkeiten für indirekte Beleuchtung. Neben fließenden Farbeffekten unterstützt er auch musiksynchronisierte Animationen. Ergänzt wird das Sortiment durch die LED-Glühbirne T2 mit E12- beziehungsweise E14-Sockel, die je nach Variante RGB-CCT oder klassisches einstellbares Weißlicht bietet. Die RGB-Version unterstützt bis zu 16 Millionen Farben und bringt damit auch dekorative Leuchten ins Smart Home.

Mit dem LED-Downlight T2 nimmt Aqara auch die Deckenbeleuchtung ins Visier, denn der flache Einbaustrahler wurde für Wohnräume entwickelt, in denen nur wenig Platz in der Decke zur Verfügung steht. Er ist ebenfalls in RGB-CCT- und CCT-Ausführungen erhältlich. Die RGB-Variante bietet bis zu 16 Millionen Farben und eine einstellbare Farbtemperatur zwischen 2.000 und 9.000 Kelvin. Die CCT-Version deckt einen Bereich von 2.700 bis 6.500 Kelvin ab. Mit bis zu 1.200 Lumen und einem Farbwiedergabeindex von über 90 soll das Downlight sowohl funktionales als auch stimmungsvolles Licht liefern.

Zwei neue Lösungen für die Außenbeleuchtung

Auch für die Terrasse, den Garten und den Hauseingang hat Aqara Neuheiten im Repertoire, beispielsweise die Outdoor-Lichterkette H1, die nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt ist und auf einzeln steuerbare RGBWIIC-Lichteffekte setzt. Damit lassen sich Farbverläufe, Animationen und saisonale Lichtdekorationen umsetzen. Eine Besonderheit ist die KI-gestützte Gen-Scene-Funktion, mit der sich personalisierte Beleuchtungsszenen erstellen lassen sollen. Die Permanent Outdoor Lights H1 richten sich dagegen an alle, die ihr Haus dauerhaft beleuchten möchten. Sie werden entlang von Dachkanten und Dachvorsprüngen installiert und bieten individuell steuerbare RGBCWIC-Lichtelemente. Das flexible, zuschneidbare Design erleichtert die Anpassung an unterschiedliche Gebäudeformen. Dank IP65 und einem angegebenen Temperaturbereich von minus 20 bis plus 40 Grad Celsius sind sie für den ganzjährigen Außeneinsatz ausgelegt.

Hinter den neuen Produkten steckt Aqaras Konzept der „Spatial Intelligence“. Dabei geht es darum, Smart-Home-Geräte stärker miteinander zu verknüpfen und ihre Funktionen an die jeweilige Wohnsituation anzupassen. Die Stehlampe T1, der LED-Streifen T2 sowie die beiden Außenbeleuchtungen unterstützen KI-gestützte Beleuchtungserlebnisse. Über die Gen-Scene-Funktion können User beispielsweise individuelle Lichtszenen für bestimmte Stimmungen und Anlässe erstellen. Hinzu kommen Automatisierungen, bei denen Beleuchtung auf Zeitpläne oder kompatible Sensoren und andere Smart-Home-Geräte reagiert. Auch der Tagesverlauf wird berücksichtigt: Die neuen Leuchten unterstützen einen einstellbaren Weißlichtbereich von 2.000 bis 9.000 Kelvin und sollen so sowohl konzentriertes Arbeiten als auch entspannte Abendstunden unterstützen.

Thread, Zigbee und Apple Home an Bord

Im Hinblick auf die Konnektivität unterstützen die sechs Neuheiten sowohl Thread als auch Zigbee. Im Thread-Modus ist die Matter-Integration möglich, wodurch sich die Beleuchtung in verschiedene Smart Home-Plattformen einbinden lässt, zum Beispiel Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant und Homey. Besonders für Apple-Nutzer und -Nutzerinnen dürfte die Unterstützung von Adaptive Lighting interessant sein: Die Farbtemperatur kann im Tagesverlauf automatisch angepasst werden, ohne dass dafür aufwendige zusätzliche Konfigurationen notwendig sind.

Die sechs neuen Beleuchtungsprodukte sind laut Aqara ab sofort weltweit erhältlich. Bei Amazon gibt es die sechs Neuheiten zu den folgenden Preisen: