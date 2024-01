Aqara SmartLock U200: Türschloss mit Matter & Apple Home Key

Auf der Internationalen Funkausstellung 2023 hat der bekannte Smart Home-Hersteller Aqara im vergangenen September einige neue Smart Home-Geräte vorgestellt. Neben der Kamera E1, dem Doppelrelaismodul T2, der Deckenleuchte T1M und einer Wandsteckdose wurde erstmals auch das intelligente Türschloss Aqara SmartLock U200 der Öffentlichkeit präsentiert.

Als Nachrüstlösung bietet das neue SmartLock U200 von Aqara einem breiten Nutzerkreis den Komfort eines schlüssellosen Hauszugangs. Das Schloss funktioniert mit vorhandenen Zylindern und erfordert keine Bohrungen oder Änderungen an der Tür. Als Aqaras erstes Matter-over-Thread-Smart Lock ist das U200 mit einer Vielzahl von Smart-Home-Ökosystemen und -Produkten interoperabel.

Mit praktischem Zubehör

Mit einer Aqara NFC-Karte oder bestimmten NFC-fähigen Mobilgeräten können User einfacher als je zuvor aufschließen. Weitere sichere Zugangsoptionen sind die automatische Entsperrung, Fingerabdrücke, PIN-Codes und mobile Apps. Aqara plant außerdem, noch in diesem Jahr seine erste Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter für das Smart Lock U200 zu starten.

Auf der nun verfügbaren offiziellen Produktseite des Aqara SmartLock U200 teilt der Hersteller weitere Infos mit, die vor allem für Personen im Apple-Ökosystem interessant sein dürften. Denn Aqara teilt auch mit, dass neben einem Support für den neuen Smart Home-Standard Matter auch Apple Home Key unterstützt werden soll. „Aufregenderweise wird es bald Apple Home Key unterstützen, also bleiben Sie dran“, lässt das Unternehmen verlauten.

Zusätzliche Türcover in mehreren Farbvarianten

Das Aqara SmartLock U200 soll sich per Matter mit zahlreichen Marken und Herstellern von Smart Home-Geräten und -Diensten verstehen, darunter der Aqara Home-App, Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Smartthings und IFTTT. Das Keypad des smarten Türschlosses verfügt über eine IPX5-Zertifizierung und kann in Temperaturbereichen zwischen -18°C und +55°C eingesetzt werden. Zudem wird es Türcover in mehreren Farben geben, um das Design des Schlosses an das des Hauses anpassen zu können.

Vier AAA-Batterien sollen beim Aqara SmartLock U200 für eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Monaten am Stück sorgen, zudem ist das Türschloss kompatibel mit Türen in Europa und den USA. Es „wird an Ihrem vorhandenen Schloss befestigt, so dass Sie Ihren Schlüssel behalten können. Die Einrichtung kann in wenigen Minuten ohne Verkabelung und Bohren vorgenommen werden“, berichtet Aqara. Preise und Verfügbarkeit hat der Hersteller bisher noch nicht kommuniziert, allerdings heißt auf der Produktseite, „Bald auf dem Markt“. Zudem kann man sich jetzt per Mail über Updates und Preisnachlässe informieren lassen.