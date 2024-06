Arc Search: KI-Browser jetzt für das iPad optimiert

Der Webbrowser „Arc“ ist Anfang Januar als Arc Search (App Store-Link) für das iPhone gestartet und liefert jetzt per Update eine Optimierung für das iPad nach. Version 1.18.0 seht zum Download bereit und macht fortan auch auf dem iPad eine gute Figur.

Der Download ist kostenfrei und liegt weiterhin nur in einer englischen Sprachversion bereit. Natürlich könnt ihr eure Anfragen auch in deutscher Sprache stellen und jede Webseite besuchen, die ihr favorisiert. Die Suchergebnisse werden von einer Künstlichen Intelligenz auf einer personalisierten Seite präsentiert.

Dabei fasst die KI die Informationen, die sie im Netz gefunden hat, in einer entsprechenden in Englisch abgefassten Antwort zusammen. Auch Bilder und die einschlägigen Quellen werden auf der Seite dargestellt. In den KI-generierten Zusammenfassungen können natürlich Fehler auftreten, die gelieferten Informationen also nicht immer ganz korrekt sein. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Praktisch finde ich aber, dass die Informationen sehr nutzerfreundlich aufbereitet sind.

Falls ihr Arc Search schon auf dem iPhone nutzt, könnt ihr den gleichen Browser ab sofort auch auf dem iPad einsetzen. Der Download ist 207,1 MB groß und wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

