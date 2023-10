ARD und ZDF: Gemeinsame Mediathek geht offiziell an den Start

Schon seit einigen Monaten arbeiten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF daran, ihre Streaming-Angebote miteinander zu verzahnen und eine gemeinsame Mediathek anzubieten. Schon im Juni dieses Jahres kündigte man an, in Zukunft eine einfachere und optimierte Nutzung für beide Mediatheken bieten zu wollen, die ab September dieses Jahres umgesetzt werden solle.

So soll das gemeinsam genutzte Netzwerk ZDF-Inhalte in der ARD-Mediathek und umgekehrt auffindbar machen, zudem wird es eine übergreifende Suchfunktion und Personalisierungs- und Empfehlungssystem geben. Auch gemischte Playlists mit Inhalten von ARD und ZDF sind vorhanden. Insgesamt bietet die neue Verzahnung einen Zugriff auf mehr als 250.000 Inhalte aus dem gemeinsamen Katalog.

Sender- und Mediathek-übergreifende Suche möglich

Ab sofort ist der Startschuss für die kombinierten ARD- und ZDF-Inhalte der Mediatheken gefallen: Ganz egal, ob man nun die ARD- oder ZDF-Mediathek aufruft, bekommt man über die Suchfunktion und entsprechende Empfehlungen auch Inhalte der jeweils anderen Plattform präsentiert. In der ZDF-Mediathek gibt es so auch die „Tagesschau“, und in der ARD kann das „heute journal“ aufgerufen werden.

In Zukunft wird es in der vereinten Mediathek der beiden öffentlich-rechtlichen Programme Inhalte der folgenden Sender geben: Über die ARD auch ARD alpha, BR Fernsehen, Das Erste, DW-TV, HR-Fernsehen, MDR Fernsehen, NDR Fernsehen, One, Radio Bremen TV, rbb Fernsehen, SR Fernsehen, SWR Fernsehen, Tagesschau24 und WDR Fernsehen, über das ZDF auch ZDFinfo und ZDFneo, und zudem auch Inhalte von 3sat, arte, Funk, KiKa und Phoenix.