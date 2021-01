Arlo Video Doorbell jetzt mit HomeKit kompatibel

Während Arlo erst vor wenigen Tagen die kabellose Variante der Arlo Video Doorbell vorgestellt hat, bekommt ab sofort die schon länger erhältliche kabelgebundenen Variante der Arlo Video Doorbell Support für HomeKit.

Bevor ihr eure Videotürklingel in HomeKit hinterlegen und nutzen könnt, stellt sicher, dass eure Basisstation, die für HomeKit zwingend erforderlich ist, eine der folgenden Firmwares aufweist:

VMB5000: 1.14.0.9_137_8e45094

VMB4540: 1.15.0.2_371_f7780e1

VMB4500: 1.14.0.2_2777

VMB4000: 1.14.0.2_2776

Wie ihr eure Arlo Video Doorbell in HomeKit einrichtet, könnt ihr hier Schritt-für-Schritt nachlesen. Beachtet: HomeKit Secure Video wird nicht unterstützt. Eure Videos werden demnach nicht in der iCloud gespeichert. Hier wurde lediglich die HomeKit-Integration nachgereicht. Ihr könnt auf die Klingel in der Home-App zugreifen sowie Automationen und Szenen anlegen.