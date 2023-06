Audible-App in Version 4.0 und weiterhin mit Gratis-Aktion

Der Prime Day steht an und Amazon liefert schon die ersten Angebote. Aber nicht nur das, auch in der Software-Entwicklung ist man fleißig. So hat man gestern Abend die Audible-App (App Store-Link) auf Version 4.0 aktualisiert und einige Neuerungen integriert. Die Infos zur Gratis-Aktion gibt es etwas weiter unten.

Zunächst führt Amazon eine Neuerung rund um geteilte Inhalte an: „Du siehst jetzt auf deinem Startbildschirm, der Produktdetailseite und in deiner Bibliothek, wer Titel mit dir geteilt hat“, heißt es in der Update-Beschreibung. Außerdem wurde Voiceover in der Suche, Bibliothek und im Entdecken-Bereich integriert sowie die Zugänglichkeit in weiteren Bereichen verbessert. Auch um einige Fehler hat man sich gekümmert und diese behoben – mehr Infos dazu im App Store.

Prime-Mitglieder bekommen drei Monate und Hörbücher gratis

Aktuell könnt ihr, quasi als Warm-Up für den Prime Day, als Prime-Mitglied drei Monate gratis erhalten. Pro Monat erhält man ein (oder sogar zwei kleine) Hörbuch gratis. Hier geht es direkt zur Aktion. Normalerweise kostet ein Monat 9,95 Euro. Klasse: Auch nach Kündigung des Abos könnt ihr bereits „erworbene“ Hörbücher anhören.

Und ihr könnt sogar mitmachen, selbst wenn ihr schon mal Audible abonniert hattet. Euer letztes Abo muss aber mindestens seit sechs Monate beendet sein.