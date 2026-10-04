Audible: Wieder drei Monate für jeweils 99 Cent

Ihr könnt euch einmal mehr günstige Hörbücher beim Branchenprimus Audible sichern. Das aktuelle Angebot, bei dem ihr drei Monate lang für jeweils 99 Cent mit dabei seid, muss allerdings mit einem klaren Hinweis ausgegeben werden. Ihr bekommt nicht den Premium-Tarif, bei dem ihr die Hörbücher auch nach Ablauf des Abos behalten könnt.

Stattdessen dreht sich der Deal um den noch recht neuen Standard-Tarif, der normalerweise 6,99 Euro pro Monat kostet. Auch hier bekommt ihr jeden Monat ein Hörbuch, könnt dieses aber nur hören, solange ihr über ein aktives Abonnement verfügt. Das ist leider schon eine ordentliche Einschränkung.

In der Praxis heißt das für euch: Sichert euch die drei kostenlosen Monate mit den drei kostenlosen Hörbüchern. Denkt aber daran, dass ihr die Titel innerhalb der drei Monate auch komplett durchhören müsst. Wenn ihr danach nicht bezahlen wollt, dürft ihr die rechtzeitige Kündigung (per Fingertipp im Account) nicht vergessen.

Audible-Angebot über zwei verschiedene Wege erreichbar

Immerhin könnt ihr das aktuelle Angebot über zwei verschiedene Wege wahrnehmen. Ihr findet es nicht nur auf amazon.de, sondern auch direkt auf der Audible-Seite. Das ist ja nicht ganz uninteressant, wenn euch das Angebot auf Amazon zum Beispiel nicht korrekt angezeigt wird. Dann könnt ihr es bei Audible direkt probieren. Zuschlagen müsst ihr euch nicht unbedingt direkt, das Angebot ist noch bis zum 28. Dezember 2026 gültig.

Herunterladen und anhören könnt ihr die Hörbücher am besten mit der Audible-App für iPhone und iPad. Es gibt eine Offline-Funktion und auch einen Schlafmodus mit Timer. Zu den aktuellen Bestsellern zählen „Widerstand“ von Torsten Weitze, Soko Sylt – Tödliche Wellen von Nele Nordland oder auch die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling. Gute Unterhaltung dürfte auf jeden Fall garantiert sein.