August 2022: Die besten neuen Apps und Spiele

Tankste (App Store-Link) ist eine neue und minimalistisch Spritpreis-App, die als Open Source Projekt kostenlos zum Download angeboten wird. Das Ziel der App: Mit einem Blick zeigen, wie es um die Spritpreise in der Umgebung steht. Dazu setzt die App auf das aus der Bertha-App bekannte Ampel-System. Für die Zukunft sind weitere Funktionen geplant. (zum Artikel)

Das Bundesland Baden-Württemberg hat mit der App Klima Buddy (App Store-Link) einen neuen CO2-Rechner in den App Store gebracht, der sich kostenlos auf das iPhone herunterladen lässt und kürzlich auf der Gamescom-Messe vorgestellt wurde. Mit der Anwendung soll man nicht nur seinen persönlichen CO2-Fußabdruck ermitteln können, sondern bekommt auch Tipps und Tricks präsentiert, wie es sich im Alltag ressourcenschonender und nachhaltiger leben lässt. (zum Artikel)

Der Westdeutsche Rundfunk hat mit „Die Klima-App“ (App Store-Link) eine neue und kostenlose App im deutschen App Store platziert, die mit dem Slogan „Rette die Erde im Unterricht“ beworben wird. Mit der Klima-App können Lehrkräfte ein Unterrichtsmaterial-Paket für verschiedene Fächer und Arbeitsblätter finden, um das Thema Klima ihren Schülern und Schülerinnen näherzubringen. Laut Aussage des WDR eignet sich die Anwendung auch für inklusive Lerngruppen, kann interdisziplinär und differenziert eingesetzt werden, und richtet sich generell an Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren. (zum Artikel)

Neue Spiele

Everdell, bekannt als klassisches Brettspiel von Pegasus Spiele, gibt es seit rund einem Monat auch als digitale Version für iPhone und iPad. Es handelt sich um ein klassisches Premium-Spiel, das einmalig mit 9,99 Euro (App Store-Link) entlohnt werden muss. Ihr könnt dabei nicht nur Solo-Herausforderungen angehen und gegen den Computer spielen, sondern auch plattformübergreifend in Mehrspieler-Partien euer Können beweisen. Pro Zug könnt ihr einen Arbeiter ins Tal senden, um Ressourcen zu sammeln und eine Karte spielen, um Fähigkeiten freizuschalten oder Punkte zu sammeln. Gleichzeitig muss man sich stets auf die nächste Jahreszeit vorbereiten und gut planen. Nach vier Jahreszeiten kommt der Wintermond zurück und das Spiel endet. (zum Artikel)

Das Team von Netflix hat eine exklusive Version von Heads Up! (App Store-Link) im App Store veröffentlicht. Diese wartet mit 28 neuen Kartendecks aus populären Netflix-Serien wie Stranger Things, Bridgerton und Squid Game auf, enthält aber auch weitere allgemeine Unterhaltungs-Decks aus Genres wie Anime, True Crime und Kochshows. In einer Ankündigung hat Netflix außerdem bekanntgegeben, dass die exklusive Heads Up!-App in 13 neuen Sprachen zur Verfügung steht. (zum Artikel)

Automatoys (App Store-Link) ist ebenfalls neu und wirklich grandios gemacht. „Münze einwerfen. Ball ausgeben. Bringe den Ball bis zum Ende! Jeder Automatoy ist ein einzigartiger, mechanischer Hindernisparcours. Tippe, drehe, kippe und schleudere die Apparate, damit jeder Ball seinen Weg zum Sieg hüpfen und rollen kann.“, lässt der Entwickler wissen. (zum Artikel)

Worum es in Pocket Skate (App Store-Link) geht, das dürfte wohl klar sein: Das Skateboard steht im Mittelpunkt. Damit könnt ihr in drei verschiedenen Umgebungen, wobei der Strand erst noch freigeschaltet werden muss, nach Lust und Laune durch die Gegend fahren, Tricks ausführen und Punkte sammeln. (zum Artikel)

That’s A Cow (App Store-Link) näher zu beschreiben, fällt nicht ganz so leicht. Grundsätzlich handelt es sich bei der Neuerscheinung um ein lustiges Casual Game, bei dem eine blaue Kuh als Protagonist im Mittelpunkt steht. Das besondere an der Hauptfigur: Sie kann Hindernisse überwinden und Gegner ausschalten, indem sie aus ihrem Euter einen großen Milchstrahl herausfließen lässt. Klingt merkwürdig – funktioniert aber. (zum Artikel)

Hindsight (App Store-Link) ist ein waschechtes Premium-Game, das zum Preis von 4,99 Euro im deutschen App Store veröffentlicht wurde. Das Spiel verzichtet auf jegliche Highscores, Upgrades, Bonusgegenstände und Zeitlimits und fordert stattdessen Spieler und Spielerinnen auf, genauer hinzusehen und auf kleine Dinge zu achten. Perspektivenwechsel helfen, um die Vergangenheit der Hauptfigur näher zu durchleuchten und Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. (zum Artikel)

Neu bei Apple Arcade