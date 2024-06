Aus der „Apple ID“ wird der „Apple Account“

Die Quellen von MacRumors als auch der renommierte Apple-Experte Mark Gurman hatten recht. Mit den kommenden Betriebsystemen wird die „Apple ID“ in „Apple Account“ umbenannt, um eine einfachere und bessere Bezeichnung zu gewährleisten.

Mit den Veröffentlichungen von iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und watchOS 18 wird die Apple ID in Apple Account umbenannt, um basierend auf den bestehenden Anmeldeinformationen der und Nutzerinnen ein konsistentes Anmeldeerlebnis über alle Apple-Services und -Geräte hinweg zu bieten.

Auf dem Test-iPhone mit iOS 18 zeigt sich die neue Bezeichnung schon, allerdings erfolgt die komplette Umstellung komplett mit iOS 18 und Co. Zahlreiche Bereiche und Support-Seiten sprechen weiterhin von der Apple ID, auch der Login in die iCloud erfolgt weiterhin mit der „Apple ID“. Die Umbenennung ist ein logischer Schritt, denn „Apple Account“ fühlt sich viel besser an als „Apple ID“. Mit seinem Apple Account verwaltet man alle Dienste von Apple.