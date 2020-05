Ausmalen mit Fuchs & Schaf: Kreative Weltreise mit Ausmalbildern

Die Entwickler von Fox & Sheep sind uns mit ihren niedlichen Kinder-Apps schon seit längerem ein Begriff. Nun gibt es Neuigkeiten zu vermelden: Mit Ausmalen mit Fuchs & Schaf (App Store-Link) ist eine neue Anwendung im deutschen App Store erschienen. Diese ist ab sofort zum Preis von 3,49 Euro für iPhones und iPads erhältlich und benötigt neben 194 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät. Entgegen der App Store-Beschreibung gibt es auch eine deutsche Sprachversion.

“Gestalten statt konsumieren” heißt bei dieser Neuerscheinung die Devise. Die Entwickler von Fox & Sheep wollen den kleinen Nutzern eine Möglichkeit geben, sich kreativ auszutoben. Dies geschieht in Ausmalen mit Fuchs & Schaf über “zahlreiche Pinsel, Farben und Muster”. Denn: “Beim Ausmalen können Kinder (und Erwachsene) wunderbar abschalten und den stressigen Alltag vergessen. Dabei hilft auch die ruhige, meditative Musik von Komponist und Produzent Christian Maier.”

Fertige Werke lassen sich speichern und weiterleiten

Mit Ausmalen mit Fuchs & Schaf begeben sich die Kinder auf eine virtuelle Weltreise und können auf einer Weltkarte viele Länder über das Ausmalen entsprechend passender Bilder entdecken. In der App steht dazu eine bunte Palette voller Farben sowie verschiedene Stifte wie Pinsel, Buntstifte, ein Farbeimer und auch eine Spraydose zur Verfügung.

Besonders gut gelöst: Das Ausmalen der Bilder ist ohne Internetverbindung möglich – so können die Kleinen auch unterwegs an ihren kleinen Kunstwerken arbeiten. Die fertigen Werke lassen sich dann abschließend abspeichern und auch weiterleiten. So kann man beispielsweise Oma und Opa eine Freude machen, indem man die Ausmalbilder per Mail oder WhatsApp verschickt. Und natürlich kommt die Anwendung ohne weitere In-App-Käufe oder Abos aus. Ein Elternbereich im Hauptmenü ist nur zugänglich, wenn vorher eine Rechenaufgabe gelöst worden ist. Für ein angenehmeres Mal-Erlebnis empfehlen wir die Installation auf einem iPad.