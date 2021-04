Ausprobiert: Meross Heizkörperthermostate mit HomeKit

Die HomeKit-Spezialisten von Meross haben seit wenigen Wochen auch ein neues Heizkörperthermostat mit HomeKit im Sortiment. Ich selbst nutze seit Jahren die Thermostate von Eve und habe nun eines gegen das Meross-Gerät ausgetauscht.

Auf den ersten Blick fällt auf: Das Meross Heizkörperthermostat ist kompakter gestaltet. In runder Ausführung ist es 8,2 x 5 x 5 Zentimeter groß und bietet auf der Front ein beleuchtetes Touch-Display. Hier kann man die Temperatur auch manuell über Plus-Minus-Tasten einstellen.

Wer HomeKit nutzen will, muss das Starter-Set mit Bridge kaufen. Die Bridge ist mit 5,9 x 4,1 x 2,1 Zentimeter ziemlich klein und muss per MicroUSB und Netzteil, beides im Lieferumfang enthalten, an den Strom angeschlossen werden. Über den Hub wird der 433 MHz Standard genutzt, der für eine größere Reichweite sorgt.

Den Meross Hub müsst ihr in HomeKit einrichten. Öffnet die Home-App und scannt den aufgedruckten Code. Die neue Bridge könnt ihr einem Raum zuordnen. Die Thermostate selbst müssen dann aber in der Meross-App (App Store-Link) (Registrierung vorausgesetzt) hinzugefügt werden. Hier müsst ihr erst den Hub als „ungebundenes Gerät“ hinzufügen und könnt dann die einzelnen Heizkörperthermostate anwählen. Nachdem diese in der Meross-App eingerichtet wurden, werden diese automatisch auch in HomeKit beziehungsweise der Home-App angezeigt.

Danach könnt ihr die Meross Heizkörperthermostate über die Home-App und Siri steuern. Optional stehen auch Alexa und Google Assistant zur Auswahl. In HomeKit könnt ihr dann Automationen und Szenen anlegen. Über die Meross-App könnt ihr auch Zeitpläne festlegen. Zusätzlich gibt es eine Fenster-Offen-Erkennung.

Das Thermostat macht das was es soll. Die Reaktionszeit ist in Ordnung, einen kleinen Versatz zwischen Befehl und Aktion gibt es aber. Die Lautstärke der Thermostate ist vollkommen im Rahmen. Da hier ein Motor arbeitet, wird man diesen auch immer hören.

Das Starter-Set mit einem Thermostat und Bridge kostet 79,99 Euro. Jedes weitere Thermostat schlägt mit 44,99 Euro zu Buche. Insgesamt sind die HomeKit-Thermostate von Meross gut, allerdings finde ich die Handhabung der Eve-Thermostate einfacher, da man hier ohne zusätzliche Bridge auskommt und auch alles in der Home-App machen kann.