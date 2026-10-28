AusweisApp 2.6.2: Sicherheitslücken geschlossen, iPhone-Verbindung macht Probleme

Für die AusweisApp des Bundes (App Store-Link) steht Version 2.6.2 bereit. Das Update behebt drei Sicherheitslücken, die von entsprechend präparierten Servern ausgenutzt werden könnten. Zwei der Schwachstellen können die App bei der Kommunikation mit einem Server zum Absturz bringen, die dritte lässt sie möglicherweise komplett einfrieren. Mit einem CVSS-Wert von 8,7 gilt eine der Lücken als hochriskant und liegt nur knapp unterhalb der kritischen Einstufung. Wer die App regelmäßig nutzt, sollte deshalb zeitnah auf die neue Version aktualisieren.

Neben den Sicherheitskorrekturen gibt es auch bei der Kompatibilität eine interessante Entwicklung. Die mit Version 2.6.1 wieder eingeführte Unterstützung für RSA-Signaturen nach PKCS#1 v1.5 bleibt erhalten. Das Verfahren wird bei TLS-Verbindungen eingesetzt und gilt inzwischen als veraltet. Offenbar benötigen manche Server diese ältere Technik allerdings weiterhin, damit die Verbindung reibungslos funktioniert. Das Entwicklerteam hatte die Unterstützung zunächst nur vorübergehend zurückgebracht. Dass sie nun auch in Version 2.6.2 enthalten ist, dürfte vor allem Nutzern und Nutzerinnen zugutekommen, die auf entsprechende Server angewiesen sind.

Verschiedene Geräte, ähnliche Probleme

Abseits des Updates gibt es allerdings Berichte über mögliche Verbindungsprobleme. Im Mittelpunkt steht eine praktische Funktion der AusweisApp: Ein iPhone lässt sich als NFC-Kartenleser verwenden, um den Personalausweis für die Nutzung am Mac auszulesen. Genau diese Verbindung scheint bei einigen Usern nicht mehr zuverlässig zu funktionieren. Betroffene berichten, dass sich die Geräte teilweise überhaupt nicht mehr koppeln lassen.

Besonders ärgerlich: Die Schwierigkeiten sollen nicht auf ein einzelnes Gerätemodell beschränkt sein. Laut den vorliegenden Berichten wurden unterschiedliche Macs und iPhones ausprobiert, ohne dass sich das Problem dadurch lösen ließ. Eine offizielle Bestätigung oder Dokumentation der Verbindungsprobleme gibt es bislang nicht. Ob ein Zusammenhang mit einer bestimmten Version der AusweisApp, einem Betriebssystemupdate oder einer anderen Ursache besteht, ist daher noch offen.

Damit stellt sich die Frage, wie verbreitet die Schwierigkeiten tatsächlich sind. Funktioniert die AusweisApp bei euch wie gewohnt, und könnt ihr euer iPhone weiterhin problemlos als Kartenleser für den Mac verwenden? Oder scheitert die Verbindung inzwischen ebenfalls? Gerade weil bislang keine offizielle Fehlerbeschreibung vorliegt, könnten Erfahrungsberichte anderer Nutzer und Nutzerinnen helfen, das Problem besser einzugrenzen.