AVM stellt Fritz!Box 6670 Cable für den Kabelanschluss vor

Wenn es um Router mit integrierten Modems geht, dann ist AVM weiterhin die absolute Nummer eins auf dem deutschen Markt. Falls euer Internet aus der Kabeldose an der Wand kommt, dann könnt ihr in Kürze auf ein neues Top-Modell aus dem Hause AVM zurückgreifen: Die Fritz!Box 6670 Cable.

Das neue Modell soll bereits in wenigen Tagen im Handel aufschlagen und hat eine unverbindliche Preisempfehlung in Höhe von 289 Euro. Dafür könnt ihr euch aber auch über jede Menge Performance freuen, wie ein Blick auf die technischen Daten zeigt.

„Die Fritz!Box 6670 Cable ist das erste verfügbare DOCSIS-3.1-Gerät, das schnelles Internet mit Wi-Fi 7 vereint und so für Gigabitgeschwindigkeiten im gesamten Heimnetz sorgt“, heißt es vom Hersteller in einer Pressemitteilung. Und auch wenn Apple derzeit noch keine Endgeräte mit Wi-Fi 7 anbietet, profitieren wir dennoch vom neuen Standard. AVM erklärt das wie folgt:

Der WLAN-Standard Wi-Fi 7 bringt bei der Fritz!Box 6670 Cable Vorteile für die WLAN-Frequenzbänder 2,4 GHz und 5 GHz. Nicht nur der maximale Datendurchsatz erhöht sich, durch die Funktion „Multi Link Operation“ können über die beiden Bänder nun auch gleichzeitig Verbindungen gehalten werden. Ein schnelleres Wechseln der WLAN-Bänder ermöglicht zudem eine robustere Versorgung aller mobilen Geräte. Insgesamt stellt die FRITZ!Box 6670 Cable – mit bis zu 2.880 MBit/s bei 5 GHz und 720 MBit/s bei 2,4 GHz – starkes WLAN für anspruchsvolle Anwendungen bereit.

Das sind die weiteren Highlights der neuen Fritz!Box 6670 Cable

Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone

1x 2,5 Gigabit-LAN, 4x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

Ein USB 2.0-Anschluss für Drucker und Speicher (NAS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang und mehr

Herstellergarantie: 5 Jahre

Obendrauf bietet die Fritz!Box auch Zugang in die Welt des Smart Home. So verfügt die weiß-rote Box über Zigbee, so dass ihr beispielsweise eine smarte Lampe oder eine smarte Steckdose direkt verbinden könnt, ohne einen weiteren Hub aufstellen zu müssen.

Zudem ist die Fritz!Box 6670 Cable bereit für den neuen Matter-Standard, der aber erst mit einem späteren Firmware-Update aktiviert wird. Dann können angeschlossene Smart Home Geräte beispielsweise auch über die Apple Home App gesteuert werden, wenn ihr einen Apple TV oder HomePod im Einsatz habt.