Await: Neue Retro-Digitalkamera will das Warten auf Fotos zurückbringen

Eine Kamera, die Fotos macht, sie aber erst später zeigt? Klingt 2026 fast schon absurd, aber genau das ist die Idee hinter Await. Das Schweizer Unternehmen Rolling Square hat über Kickstarter eine kleine Digitalkamera gestartet, die sich bewusst wie eine analoge Filmkamera anfühlen soll. Statt nach jedem Auslösen sofort aufs Display zu schauen, fotografiert man mit virtuellen Filmrollen zu jeweils 24 Bildern. Erst wenn die Rolle voll ist, werden die Aufnahmen über die Await-App „entwickelt“.

Technisch steckt in Await zwar eine waschechte Digitalkamera, beim Fotografieren hält sie sich aber erstaunlich stark zurück. Ein 8-Megapixel-Sensor, ein festes Objektiv und ein optischer Sucher übernehmen die eigentliche Arbeit. Ein großes Display zur Bildkontrolle gibt es nicht. Stattdessen informiert ein kleines OLED lediglich über Dinge wie verbleibende Aufnahmen und Akkustand. Bis zu drei 24er-Rollen beziehungsweise 72 Fotos kann die Kamera intern speichern.

Ist eine Rolle voll, kommt das Smartphone ins Spiel. Die Fotos werden mit der App synchronisiert und mit einem von Await entwickelten Retro-Look verarbeitet. Anschließend können die Bilder gespeichert und geteilt werden oder tatsächlich auf Papier landen. Genau hier unterscheidet sich Await von vielen anderen kleinen Retro-Digitalkameras: Die 24 Aufnahmen einer Rolle können als klassische 6×4-Zoll-Abzüge nach Hause geschickt werden.

Automatisch drucken lassen oder selbst entscheiden

Beim Fotodruck lässt Await zwei Wege offen. Im Automatikmodus wird jede fertig fotografierte Rolle direkt zum Druck geschickt. Wer lieber erst in Ruhe auswählen möchte, kann den manuellen Modus verwenden und die Rollen in der App sammeln. Für eine automatische 24er-Rolle nennt der Hersteller derzeit 8,99 Euro zuzüglich Versand, beim manuellen Druck sind es 9,99 Euro pro Rolle. Wer überhaupt keine Papierbilder möchte, kann die Kamera auch ausschließlich digital verwenden, denn die App selbst ist kostenlos und verlangt kein Abo.

Auch optisch spielt Await mit der Nostalgie: Das kompakte Gehäuse erinnert an eine Einwegkamera aus den 90ern, während transparente Elemente und austauschbare, magnetische Frontplatten für einen moderneren Touch sorgen. Zur Auswahl stehen unter anderem Blau, Pink, Türkis, Grün und Gelb. Mit rund 98 × 68 Millimetern und einem Gewicht von ungefähr 95 Gramm soll die Kamera problemlos in die Tasche passen.

Finanziert wird die in fünf Farbvarianten erhältliche Await-Kamera aktuell über Kickstarter. Bei einer frühen Unterstützung des Projekts startet der Preis laut Kampagne bei 89 Euro, während der später erwartete reguläre Verkaufspreis bei 129 Euro liegen soll. Die Auslieferung ist derzeit für Dezember 2026 vorgesehen. Hinter dem Projekt steht Rolling Square aus Lugano, das mit Await nach eigenen Angaben bereits seine 20. Crowdfunding-Kampagne startet und zuvor mehr als 15 Millionen US-Dollar von über 280.000 Supportern eingesammelt hat.