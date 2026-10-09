Barriers: Praktischer Aufgabenplaner, der sich wie Schlagzeilen liest

Wer kennt es nicht? Die To-Do-Liste wird immer länger, Rechnungen sammeln sich und irgendwo zwischen Einkauf, Haushalt und Arbeit verschwindet die Aufgabe, die eigentlich längst erledigt sein sollte. Die App Barriers (App Store-Link) will genau hier ansetzen: Statt Nutzer und Nutzerinnen mit endlosen Checklisten und bunten Produktivitäts-Spielereien zu überfordern, präsentiert sie den Alltag wie eine aufgeräumte Morgenzeitung. Aufgaben, Erinnerungen, Haushaltsfinanzen und Belege finden sich an einem gemeinsamen Ort. Besonders im Blick hat das Entwicklerteam Menschen mit ADHS, aber auch alle anderen, denen es schwerfällt, den Überblick über eine volle Woche zu behalten.

Das wohl ungewöhnlichste Merkmal von Barriers ist das Design. Die App sortiert Aufgaben wie Schlagzeilen auf einer Zeitungsseite und rückt in den Vordergrund, was heute wichtig und was bereits überfällig ist. Dabei setzt sie auf eine ruhige Darstellung statt auf Punkte, Konfetti oder künstlichen Leistungsdruck. Für weniger dringende Dinge gibt es einen Bereich für später und eine Ablage für Aufgaben ohne konkreten Termin. Am Tagesende lassen sich offene Punkte mit einem Fingertipp auf morgen verschieben. Die Idee dahinter: Nicht alles muss sofort erledigt werden, aber nichts soll dauerhaft aus dem Blick geraten.

Barriers versteht sich allerdings nicht nur darauf, Aufgaben zu sammeln. Wiederkehrende Pflichten wie Rechnungen, Einkäufe oder Haushaltsarbeiten können automatisch an den gewünschten Wochentagen auftauchen. Fristen werden mit einem Countdown dargestellt, und kleine Aufgaben lassen sich als Fünf-Minuten-Jobs markieren. Hinzu kommen Erinnerungen, über die sich Aufgaben direkt als erledigt markieren oder auf den nächsten Tag verschieben lassen, ohne dafür erst die App öffnen zu müssen. Auf der Apple Watch kann man Aufgaben außerdem per Sprache erfassen und direkt am Handgelenk abhaken. Auch die Spracheingabe ist auf größere Mengen ausgelegt: Mehrere Aufgaben, Termine und Geldbeträge lassen sich in einem Satz nennen und anschließend von der App getrennt anzeigen.

Haushaltsbuch und Belegsammlung inklusive

Neben der Organisation des Tages integriert Barriers einen Finanzbereich, der Einnahmen, Ausgaben und verbleibendes Geld monatlich zusammenfasst. Auch regelmäßige und jährlich wiederkehrende Kosten lassen sich einplanen. Dabei berücksichtigt die App, wann eine Rechnung tatsächlich bezahlt wird, statt größere Beträge einfach gleichmäßig auf zwölf Monate zu verteilen. Das soll ein realistischeres Bild der monatlichen Ausgaben ermöglichen. Passend dazu gibt es eine Belegverwaltung: Quittungen werden fotografiert, anschließend erkennt die App Händler, Betrag und Datum und ordnet den Beleg dem entsprechenden Monat zu. Auf diese Weise landen Aufgaben, finanzielle Verpflichtungen und die dazugehörigen Nachweise nicht mehr in drei verschiedenen Apps.

Auch im gemeinsamen Haushalt soll Barriers helfen, die unsichtbare Organisationsarbeit besser zu verteilen. Aufgaben können einzelnen Personen zugewiesen oder mit mehreren Haushaltsmitgliedern geteilt werden. Wer eine Aufgabe übernimmt, kann sie annehmen oder mit einer Begründung ablehnen. Wiederkehrende Tätigkeiten lassen sich rotieren, so dass nicht immer dieselbe Person für den Müll, den Einkauf oder andere Routinen verantwortlich ist. Eine gemeinsame Übersicht zeigt außerdem, wer welche Aufgaben trägt und was bereits erledigt wurde. Ein Haushalt mit zwei Personen ist laut Anbieter kostenlos nutzbar; mit dem Familienangebot lassen sich bis zu sechs Personen einbinden. Damit richtet sich Barriers nicht nur an Einzelpersonen, sondern auch an Familien und Wohngemeinschaften, die ihren Alltag koordinieren möchten.

Gratis starten, Zusatzfunktionen per Einmalkauf oder Abo

Bei einer App, die persönliche Aufgaben, Ausgaben und Belege bündelt, ist der Umgang mit Daten besonders wichtig. Laut des Entwicklerteams von IV Technologies aus England werden die Inhalte grundsätzlich lokal auf dem Gerät gespeichert. Auf Apple-Geräten kann die Synchronisierung über das eigene iCloud-Konto erfolgen, während Android-Geräte auf die Sicherungsmöglichkeiten von Google Drive zurückgreifen. Ein Benutzerkonto ist für die grundlegenden Funktionen nicht erforderlich, erst für die gemeinsame Familienorganisation wird ein optionales Konto benötigt.

Beim Preismodell trennt Barriers zwischen Aufgabenverwaltung und den erweiterten Finanzfunktionen. Die Aufgaben sind dauerhaft kostenlos und können unbegrenzt angelegt werden. Finanzen und Belegverwaltung lassen sich zunächst für einen begrenzten Testzeitraum ausprobieren und anschließend über einen einmaligen Kauf für die Premium-Version der App in Höhe von 2,09 Euro ohne fortlaufendes Abo für diese Funktionen freischalten. Das Familienangebot wird separat als Abonnement ab 4,99 Euro/Monat angeboten und erweitert die Anwendung um eine gemeinsame Nutzung mit mehreren Personen. Für die Installation von Barriers wird mindestens 60 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 15.0, watchOS 10.0 bzw. macOS 12.0 oder neuer auf dem Gerät eingefordert.