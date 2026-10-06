Baseus Nomos: Perfekte Ladestation für den Schreibtisch kostet nur 57 Euro

In den letzten Jahren ist hier das eine oder andere Ladegerät durchs Büro gewandert, das dürfte euch wenig überraschen. Auf meinem Schreibtisch hat sich seit langer Zeit eine Ladestation von Baseus breitgemacht, die bisher keine ernsthafte Konkurrenz bekommen hat. Die Baseus Nomos 245 Watt Ladestation mit zwei integrierten Kabeln ist aktuell aber leider schwer zu bekommen. Ganz anders sieht es beim kleinen Bruder mit 140 Watt aus. Die 5‑in‑1-Ladestation bekommt ihr während der Prime Deal Days für nur 56,99 Euro.

Nachdem der Preis immer wieder zwischen 59,99 Euro und 79,99 Euro, vor einigen Monaten sogar 129,99 Euro, pendelte, ist das aktuelle Angebot die bisherige Bestmarke im Amazon-Preisverlauf. Und dafür bekommt ihr einiges geboten.

So sorgt die Baseus Nomos Ladestation für Ordnung auf dem Schreibtisch

Besonders spannend finde ich zwei Details der Ladestation. Da wäre zunächst einmal die Qi2-Ladefläche, die gleichzeitig als flexibel einstellbarer Ständer für iPhones mit MagSafe dient. Das finde ich super praktisch, denn so hat das iPhone auf dem Schreibtisch seinen festen Platz und ich kann es immer im Blick behalten – entweder im Quer- oder im Hochformat.

Mindestens ebenso spannend ist das integrierte Kabel, das einfach aus der Ladestation gezogen werden kann. So bleibt die Arbeitsfläche ordentlich, wenn gerade kein Gerät geladen wird. Und wenn man es benötigt, kann man alle USB-C-Geräte aufladen, an die man nur denken kann. Dank bis zu 100 Watt Leistung kann dieses Kabel auch MacBooks mehr als ordentlich schnell aufladen. Bis zu 80 Zentimeter sorgen zudem für die nötige Flexibilität.

Darüber hinaus bietet die 140 Watt starke Baseus Nomos Ladestation zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss, an denen ihr Geräte eurer Wahl laden könnt. Zudem gibt es ein kleines Display, das die aktuelle Ladeleistung anzeigt. Mit einer kleinen Taste an der Seite kann das Display auch ausgeschaltet werden.