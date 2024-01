Baseus Powerbank integriert Lightning und USB-C Kabel

Baseus schmeißt viele Produkte auf den Markt, einige davon sind wirklich spannend. Neu im Sortiment ist die Baseus Powerbank mit integriertem Lightning- und USB-C Kabel (Amazon-Link). Die Kapazität ist mit 20.000 mAh groß, die Abmessungen betragen 13,2 x 7,5 x 3,1 Zentimeter. Die Lieferung kann mit Prime erfolgen, der Preis liegt bei 45,99 Euro.

Mit der Powerbank könnt ihr ein iPhone 15 Pro 3,7 Mal aufladen, ein iPad Pro 1,5 Mal und die AirPods Pro 25 Mal. Dafür könnt ihr entweder das Lightning- oder USB-C Kabel verwenden, das ihr einfach ausziehen könnt. Wird das Kabel nicht verwendet, lässt es sich zurück in die Powerbank einführen. Mit einer praktischen Trageschlaufe könnt ihr die Powerbank auch gut transportieren.

Vier Geräte gleichzeitig aufladen

Die Powerbank bietet insgesamt sogar die Möglichkeit vier Geräte gleichzeitig aufzuladen. Unterhalb findet ihr einen 20 Watt USB-C Port sowie einen 12 Watt USB-A Port, an dem ihr Geräte per Kabel laden könnt. Die integrierten Kabel liefern 20 Watt (Lightning) und 22,5 Watt (USB-C). So könnt ihr eure Geräte schnell aufladen. Auf dem Display wird stets die Restkapazität angezeigt, aufladen könnt ihr die Powerbank über den USB-C Port.

Ob für Zuhause oder unterwegs: Die Baseus Powerbank versorgt Geräte mit Lightning und USB-C mit Storm und ihr müsst euch keine Gedanken machen, ob ihr das richtige Kabel mit dabei hat. Diese sind ja schon in die Powerbank integriert. Der Preis ist mit 45,99 Euro fair angesetzt.