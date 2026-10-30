Baseus Spacemate RD1 Plus: Neue 14-in-1 Dockingstation

Mit der Spacemate RD1 Plus bringt Baseus eine neue Dockingstation an den Start, die deutlich mehr sein möchte als ein gewöhnlicher USB-C-Hub. Das 14-in-1-Modell kombiniert zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, ein integriertes Netzteil mit GaN-Technologie und ein kleines Smart Display in einem kompakten Gehäuse. Besonders interessant ist die Unterstützung von 4K-Auflösungen mit bis zu 120 Hz.

Eine der spannendsten Eigenschaften der Neuerscheinung ist die Videoausgabe: Unter Windows unterstützt die RD1 Plus an einem einzelnen Display eine Auflösung von bis zu 4K bei 120 Hz. Das verspricht eine angenehm flüssige Darstellung, beispielsweise beim Scrollen, bei Animationen oder im täglichen Multitasking. Wer lieber mit zwei Monitoren arbeitet, kann alternativ zwei 4K-Displays mit jeweils 60 Hz anschließen. Für eine stabile Signalübertragung auch bei längerer Nutzung hat Baseus zusätzliche Lüftungsschlitze in das Gehäuse integriert, die dabei helfen sollen, die entstehende Wärme abzuführen.

14 Anschlüsse und weniger Kabelsalat

Auch bei der Konnektivität soll die Spacemate RD1 Plus einiges bieten. Insgesamt 14 Funktionen beziehungsweise Anschlüsse bündeln Peripheriegeräte, Monitore, Netzwerk und Datenübertragung an einer zentralen Stelle. Dazu gehören unter anderem schnelle Datenverbindungen mit bis zu 10 Gbit/s und Gigabit-Ethernet. Das MacBook oder ein anderer Laptop wird über ein einziges USB-C-Kabel mit dem Dock verbunden. Maus, Tastatur, externe Speicher und weitere Geräte bleiben dauerhaft angeschlossen, um den Wechsel zwischen mobilem Arbeiten und dem festen Schreibtisch deutlich unkomplizierter zu gestalten.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Stromversorgung. Baseus verbaut ein 140 Watt-GaN-Netzteil direkt in der Dockingstation. Ein zusätzliches, externes Netzteil ist damit nicht erforderlich, die maximale Gesamtausgangsleistung liegt laut Hersteller bei bis zu 120 Watt. Über die hauseigene PowerTune-3.0-Technologie wird die verfügbare Energie intelligent verteilt: Das angeschlossene Notebook erhält dabei Vorrang, während die verbleibende Leistung für Smartphones, Tablets und andere angeschlossene Geräte zur Verfügung steht.

Smart Display erkennt die Ausrichtung automatisch

Ein kleines Detail hebt die RD1 Plus von vielen klassischen Dockingstations ab, nämlich das integrierte LCD-Panel. Es erkennt automatisch, ob das Gerät horizontal oder vertikal aufgestellt ist, und passt die Darstellung entsprechend an. Auf dem Display lassen sich Informationen zum Verbindungsstatus, zur aktuellen Ladeleistung und zu möglichen Betriebswarnungen ablesen. Eine manuelle Anpassung ist laut Baseus nicht notwendig.

Bei den Anschlüssen zeigt sich, warum Baseus das Gerät als 14-in-1-Lösung positioniert. Zur Ausstattung gehören zwei HDMI-Ausgänge, mehrere USB-A- und USB-C-Anschlüsse, Gigabit-Ethernet sowie SD- und microSD-Kartenleser. Auch eine 3,5-mm-Audiobuchse ist an Bord. Die USB-Datenanschlüsse erreichen Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Praktisch ist außerdem eine zusätzliche Schnell-Sperrfunktion, mit der sich der angeschlossene Rechner samt Displays direkt über das Dock sperren lässt. Die Station unterstützt Windows 10 und 11, macOS sowie Linux, allerdings gibt es bei der Mehrmonitor-Nutzung Unterschiede: Zwei unabhängig voneinander erweiterte externe Displays werden insbesondere unter Windows unterstützt. Mac-User sollten diese Einschränkungen daher vor dem Kauf berücksichtigen.

Ab sofort mit sattem Rabatt zum Marktstart erhältlich

Die Baseus Spacemate RD1 Plus 14-in-1 ist zum Marktstart auch direkt in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 269,99 Euro. Angeboten wird die Dockingstation unter anderem über Amazon. Damit bewegt sie sich preislich im gehobenen Segment für USB-C-Docks, bringt dafür aber auch ein integriertes GaN-Netzteil, eine umfangreiche Anschlussausstattung und das ungewöhnliche Smart-Display mit. Zur Veröffentlichung der Dockingstation bietet Baseus noch bis zum 15. November 2026 einen satten Rabatt in Höhe von 35 Prozent auf den Kaufpreis an, so dass ihr bei Amazon statt 269,99 Euro lediglich 175,49 Euro zahlt. Der Versand der Baseus Spacemate RD1 Plus ist zudem kostenlos.