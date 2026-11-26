Herkömmliche Powerbanks funktionieren zwar mit dem iPhone Duo, stehen allerdings unten über. Das sieht nicht nur optisch unschön aus, sondern ist auch unhandlich. Da das iPhone Duo einen neuen Formfaktor aufweist, gibt es aktuell so gut wie keine angepassten Powerbanks. Doch der mir bestens bekannte Hersteller Baseus legt jetzt mit der PicoGo Air AM72 vor, denn diese Powerbank passt perfekt aufs iPhone Duo.

Nur 7,9 Millimeter dünn, bietet die Baseus Powerbank eine Kapazität von 5.000 mAh. Via MagSafe hält die Powerbank auf der Rückseite des iPhones magnetisch, und da die Abmessungen exakt mit dem iPhone Duo übereinstimmen, schließt sie nahtlos ab. Mit 15 Watt Qi2 gibt es zwar nicht das mögliche Maximum von 25 Watt, allerdings steht ein weiterer USB-C-Anschluss bereit, der 25 Watt per Kabel liefert.

Verfügbarkeit der Baseus PicoGo Air AM72

Ein kleines Problem gibt es aktuell aber: Baseus verkauft die Powerbank im Moment nur über AliExpress. Mit dem Gutschein DEBF06 sinkt der Preis auf 71,99 Euro statt 77,99 Euro, wobei der Versand kostenlos ist. Zollgebühren müsst ihr später separat bezahlen. Zudem dauert die Lieferung etwas länger, denn der Zeitraum liegt zwischen dem 5. und 22. Dezember.

Über kurz oder lang kommt die Powerbank auch zu Amazon. Wann das der Fall sein wird, ist derzeit aber unklar. Sobald wir weitere Powerbanks für das iPhone Duo finden, sagen wir natürlich gerne Bescheid.