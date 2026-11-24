Die erst kürzlich veröffentlichte Outdoor-Überwachungskamera U2 Pro von Baseus verspricht einen umfassenden Überblick rund ums Haus, eine intelligente Bewegungserkennung und möglichst wenig Aufwand bei der Installation. Das Modell kombiniert zwei Kamerasysteme, eine schwenkbare Tracking-Funktion, einen integrierten Akku mit Solarladung und ist zum Black Friday bzw. Cyber Monday um ganze 54 Prozent reduziert.

Das Besondere an der Baseus U2 Pro ist ihr Dual-Kamera-Konzept: Während eine fest ausgerichtete Kamera den Bereich dauerhaft im Blick behält, übernimmt eine zweite, bewegliche PTZ-Kamera die automatische Verfolgung erkannter Bewegungen. Zusammen soll das System eine 360-Grad-Überwachung ermöglichen. Die fest verbaute Kamera liefert Bilder in 3K-Auflösung. Gerade für Hauseingänge, Einfahrten oder größere Grundstücke könnte die Kombination interessant sein, da sich unterschiedliche Bereiche überwachen lassen, ohne mehrere einzelne Kameras installieren zu müssen.

Auch bei der Bewegungserkennung gibt es von Baseus einige intelligente Funktionen. Die integrierte KI beispielsweise soll relevante Aktivitäten erkennen und entsprechende Benachrichtigungen an das Smartphone schicken. Hinzu kommt das Active SpotTrack Light: Die Beleuchtung kann erkannte Aktivitäten begleiten und den überwachten Bereich ausleuchten. Für die Nachtsicht verspricht Baseus zudem Farbaufnahmen. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Zwei-Wege-Audiofunktion, über die sich auch aus der Ferne kommunizieren lässt.

Solarbetriebener Akku statt ständigem Nachladen

Die U2 Pro verfügt über einen integrierten Akku mit 7.800 mAh und wird zusätzlich über ein Solarpanel mit Energie versorgt. Das soll den Wartungsaufwand reduzieren und macht die Kamera besonders für Standorte ohne direkte Stromversorgung interessant. Die Installation erfolgt kabellos, und dank einer IP65-Zertifizierung ist das Gehäuse gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Bei der Verbindung unterstützt Baseus sowohl 2,4- als auch 5-GHz-WLAN.

Statt wie bei vielen anderen Sicherheitskamera-Anbietern zwingend auf ein kostenpflichtiges Cloud-Abonnement angewiesen zu sein, setzt Baseus auf eine lokale Speicherung der Daten, bei der microSD-Karten mit bis zu 512 GB unterstützt werden. Die Aufnahmen werden dabei verschlüsselt gespeichert. Gesteuert wird die Kamera über eine Smartphone-App, auch Amazon Alexa wird unterstützt.

Auf der europäischen Herstellerseite gibt Baseus den Standardpreis für die U2 Pro mit 279,99 Euro für ein Einzelgerät an, Varianten mit zwei, drei oder vier Kameras stehen ebenfalls zur Auswahl. Bei Amazon gibt es die neue U2 Pro-Outdoor-Kamera noch bis zum 30. November mit einem satten Rabatt von 54 Prozent für nur 129,99 Euro statt der üblichen 279,99 Euro.