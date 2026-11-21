Wer regelmäßig im sozialen Netzwerk Bluesky unterwegs ist, kennt das Problem: Zwischen zahlreichen Beiträgen, individuellen Feeds und längeren Diskussionen kann schnell die Übersicht verloren gehen. Genau das will Bayou (App Store-Link) verhindern: Die neue App des Entwicklers Colin Weir will das Nutzungserlebnis des sozialen Netzwerks verbessern und dabei helfen, interessante Inhalte schneller zu entdecken.

Eine der zentralen Funktionen von Bayou ist der schnelle Wechsel zwischen der klassischen Timeline, eigenen Feeds und persönlichen Listen. Nutzer und Nutzerinnen können dadurch gezielter verfolgen, was sie tatsächlich interessiert, ohne sich ständig durch eine chronologische Beitragsflut arbeiten zu müssen. Interessant ist auch die Darstellung von Diskussionen: Bayou macht sichtbar, wer auf welchen Beitrag antwortet und wie sich einzelne Gesprächsstränge entwickeln. Selbst längere Threads sollen dadurch übersichtlich bleiben. Wer einer spannenden Nebenunterhaltung folgt, kann außerdem später genau an der Stelle weiterlesen, an der er aufgehört hat.

Besonders spannend wird es jedoch bei einer Funktion, die Bayou von vielen anderen Bluesky-Clients abheben könnte. Es lassen sich nämlich öffentliche Likes in eigene Feeds verwandeln. Damit kann man beispielsweise den Empfehlungen, Interessen und Entdeckungen anderer Accounts folgen, ohne dass diese jeden interessanten Fund selbst veröffentlichen müssen. Wer die Beiträge und Links bestimmter Personen besonders schätzt, kann deren Likes direkt in Bayou verfolgen und entsprechende Profile anheften. Das eröffnet eine zusätzliche Möglichkeit, interessante Menschen, Webseiten und Diskussionen zu entdecken. Im Grunde wird damit die persönliche Kuratierung anderer Nutzer und Nutzerinnen zu einer eigenen Timeline.

Mac-Version mit mehreren Fenstern

Auch auf dem Mac ist Bayou präsent und ermöglicht es, Feeds, Suchergebnisse, Profile, Likes und Chats in separaten Fenstern nebeneinander öffnen. Das ist besonders praktisch für alle, die mehrere Themen gleichzeitig verfolgen oder intensiv in Diskussionen eintauchen möchten. Hinzu kommt eine ausgeprägte Tastatursteuerung, um beispielsweise ohne einen ständigen Griff zur Maus zwischen Bereichen wechseln, Beiträge durchstöbern oder einen neuen Post verfassen zu können. Häufig genutzte Feeds, Personen und Suchanfragen lassen sich zudem anheften und sind damit jederzeit schnell erreichbar.

Neben den gerade beschriebenen besonderen Funktionen bringt Bayou darüber hinaus auch zahlreiche bekannte Bluesky-Features mit. Dazu gehören Direktnachrichten und Gruppenchats, Benachrichtigungen, GIFs, Entwürfe, Listen und umfangreiche Möglichkeiten zur Moderation. Man kann Wörter stummschalten und selbst entscheiden, welche Moderationsdienste man verwenden möchte, und Videos starten grundsätzlich erst nach einem Tipp, was beim Scrollen für etwas mehr Ruhe sorgen dürfte. Eine weitere interessante Ergänzung ist die Unterstützung von Apple Intelligence: Die KI kann Bildbeschreibungen für Fotos entwerfen und damit die Barrierefreiheit von Beiträgen verbessern. Auch mehrere Bluesky-Konten lassen sich innerhalb der App verwalten.

Bayou wird von Colin Weir unabhängig entwickelt und ist laut Anbieter weder mit Bluesky verbunden noch offiziell von Bluesky Social unterstützt. Der Download für iOS, iPadOS und macOS 27.0 oder neuer ist kostenlos, zusätzliche Premium-Funktionen werden über ein Abonnement angeboten. Letzteres kostet nach einer zweiwöchigen kostenlosen Testphase 1,99 Euro/Monat oder 9,99 Euro/Jahr. Weitere Informationen gibt es auch auf der offiziellen Website.