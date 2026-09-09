Beats 360 vor dem Marktstart? Firmware-Update heizt Gerüchte an

Apple könnte noch im September die neuen Over-Ear-Kopfhörer Beats 360 vorstellen. Für zusätzliche Spannung sorgt ein aktuelles Firmware-Update mit der Versionsnummer 4A203, das bereits für die bislang nicht offiziell angekündigten Kopfhörer veröffentlicht wurde. Ein solches Update kurz vor dem erwarteten Verkaufsstart ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Entwicklung weitgehend abgeschlossen ist und die Präsentation nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte.

Die Beats 360 sind in den vergangenen Monaten bereits mehrfach aufgetaucht, unter anderem in behördlichen Datenbanken und Händlerlisten. Auch bei der Fußball-WM 2026 sollen Stars wie Lamine Yamal und Antonee Robinson mit den neuen Kopfhörern gesichtet worden sein. MacRumors hatte die Modellbezeichnung „Beats 360“ erstmals im vergangenen Monat publik gemacht, nachdem entsprechende Produktseiten bei Amazon und anderen Händlern entdeckt worden waren.

Bei den Farben scheint Beats auf eine ziemlich breite Auswahl zu setzen. Die Kopfhörer sollen zunächst in Schwarz, Cloud, Sky und Pink erhältlich sein. Dazu kommen austauschbare Ohrpolster und Kopfbügel aus „Performance Knit“ und „UltraPlush“. Wer es individueller mag, soll außerdem auf Varianten in Volt und Navy zurückgreifen können und sich so seinen eigenen Look zusammenstellen.

AirPods-Max-Anleihen, aber mit eigener Note

Optisch erinnern die Beats 360 teilweise an Apples AirPods Max. Dazu gehören unter anderem teleskopierbare Kopfbügel, die sich herausziehen lassen und anschließend in der gewünschten Position bleiben. Bei der Geräuschunterdrückung soll Beats ebenfalls nachlegen: Laut eines Händlerangebots bieten die neuen Over-Ear-Kopfhörer bis zu 1,75-mal mehr Noise Cancelling als die 2023 vorgestellten Beats Studio Pro.

Auch bei den Funktionen gibt es einige interessante Details: Die Beats 360 sollen Apples erste schweiß- und wasserabweisende Over-Ear-Kopfhörer mit IPX4-Zertifizierung sein. Genannt werden außerdem eine ganztägige Akkulaufzeit, ein flach zusammenklappbares Design und eine High-Fidelity-Akustikplattform. Auf Basis von Code-Funden wird zudem eine freihändige Siri-Steuerung erwartet, die sich mit „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ aktivieren lässt.

Zum Lieferumfang sollen ein Satz austauschbarer „Performance Knit“-Ohrpolster sowie eine Tragetasche aus Ripstop-Gewebe gehören. Ein USB-C-Ladekabel und Netzteil müssen Käufer und Käuferinnen offenbar selbst beisteuern. Ein Händler listete die Beats 360 zuletzt für 299,99 US-Dollar, aber ob dieser Preis tatsächlich stimmt, ist allerdings noch offen. Zum Vergleich: Die regulären Beats Studio Pro werden in Deutschland im Apple Online Store für 399,95 Euro angeboten. Angesichts des Firmware-Updates, der zahlreichen Händler-Leaks und der öffentlichen Auftritte mit Sportstars spricht derzeit einiges dafür, dass Apple die Beats 360 noch in diesem Monat offiziell enthüllen könnte.