Beddit: Apple entfernt still und leise Apps aus dem App Store

Wenn es um die nächtliche Schlafüberwachung geht, war der Hersteller Beddit lange eines der Unternehmen, die sich auf genau diesen Bereich fokussiert haben. Beddit bot neben eigenen Apps auch Hardware in Form von Matten an, die man auf die Matratze im Bett legen konnte, um so nächtliche Vitalwerte und das Schlafverhalten genauer messen zu können.

Apple hatte Beddit im Jahr 2017 übernommen und seitdem die Produkte des Herstellers auch im Apple Store vertrieben. Im Jahr 2022 jedoch begann der Konzern aus Cupertino, das Beddit-Sortiment langsam, aber sicher aus dem eigenen Portfolio zu entfernen. Nun hat Apple auch die Beddit-Apps aus dem App Store entfernt, so dass Nutzer und Nutzerinnen sie nicht mehr herunterladen und mit der Beddit-Hardware verwenden können.

Beddit bzw. Apple stellte bis zuletzt zwei Anwendungen im App Store zur Verfügung, um Beddit 3.0 und Beddit 3.5 nutzen zu können. Wie MacRumors entdeckt hat, können die Beddit-Apps nicht mehr über die App Store-Suche gefunden werden. Auch das direkte Einfügen des App-Links ruft die entsprechende Seite im App Store nicht mehr auf.

Apple hatte noch 2018 eine aktualisierte Version des Beddit-Sensors in Version 3.5 mit kleineren Hardware-Änderungen veröffentlicht. Danach passierte leider nicht mehr viel, im Gegenteil: Apple entfernte beispielsweise sukzessive die Cloud-Synchronisation und einen Android-Support, ehe die Produkte dann 2022 aus dem Verkauf genommen wurden. Die Apps funktionierten weiterhin – ob dies allerdings auch jetzt noch der Fall ist, da die Anwendungen aus dem App Store entfernt wurden, konnte bislang nicht bestätigt werden.

Warum Apple die Beddit-Marke mehr und mehr aufs Abstellgleis gestellt hat, bleibt fraglich. Möglicherweise bestand ein Kernpunkt der Akquisition darin, sich die zugrundeliegende Technologie des Unternehmens selbst zu Eigen zu machen und in Produkten wie der Apple Watch zu nutzen. Denkbar ist auch, dass die Weiterentwicklung der Apple Watch mittlerweile auch in der Schlafüberwachung so fortgeschritten ist, dass man die Beddit-Produkte als überflüssig erachtet hat. Mit der neuen Apple Watch Series 10 ist es beispielsweise möglich, nicht nur Vitalwerte wie die Körpertemperatur und den Blutsauerstoff zu messen, sondern auch durch Schlafapnoe bedingte Atemaussetzer zu erkennen.