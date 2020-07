Beer With Me: Neue Getränkesorten per Update nachgereicht

Mit der kostenlosen Applikation Beer With Me (App Store-Link) könnt ihr digital anstoßen und Freunde auf ein Getränk einladen. Nach einer Registrierung, funktioniert auch anonym “Mit Apple anmelden”, könnt ihr euren hinterlegten Beer With Me-Freunden eine Benachrichtigung schicken und ihnen mitteilen, wo ihr gerade ein leckeres Getränk zu euch nehmt.

Neben Bier gibt es auch die Getränke Rotwein, Weißwein, Champagner, Longdrink, Whiskey, Cocktail, Schnaps, Apfelwein, Weißbier und Glühwein. Mit dem neusten Update gibt es noch mehr Auswahl: Weinschorle, Spritzer und Roséwein sind neu mit dabei. Zusätzlich sind die Gekränke jetzt nach Typ gruppiert.

Und so funktioniert Beer With Me

Auf dem Startbildschirm könnt ihr in der Auswahl das entsprechende Getränk wählen. Mit einem Klick füllt ihr das Glas und automatisch bekommen eure Freunde eine Benachrichtigung mit Ort und Art des Getränks. Diese können einfach nur ein “Prost” zurückschicken oder aber auch ein “Bleib sitzen. Ich bin unterwegs.” senden.

Beer With Me ist eine Art Soziales Netzwerk, legt den Fokus aber anders. Die App ist für iPhone und Apple Watch verfügbar, 126 MB groß und kostenlos.