Belkin kündigt neues MagSafe-kompatibles Zubehör für das iPhone 12 an

Belkin hat schon jetzt tolle MagSafe-Accessoires im Angebot, unter anderem haben wir euch schon den 3-in-1 als auch den 2-in-1 Ladeständer vorgestellt. Nun kündigt Belkin neues Zubehör an, das für das iPhone 12 gemacht ist.

Besonders spannend ist wohl der „Magnetic Phone Mount with Face Tracking“ und richtet sich an Kreative, Influencer, Videomacher und mehr. Das iPhone wird magentisch gehalten und mit einer entsprechenden App wird das Gesicht erkannt. Der Ständer dreht sich automatisch mit, sollte man sich bewegen. Das iPhone kann dabei um 360 Grad gedreht werden, ebenso lässt sich der Winkel einstellen. Soll für 64,99 US-Dollar auf den Markt kommen.

Ebenfalls neu sind zwei Powerbanks mit MagSafe. Die „Magnetic Wireless Power Bank 2.5K“ ist etwas kleiner, bietet nicht ganz so viel Power und lädt das iPhone 12 mit 7,5 Watt via Qi auf. Gleichzeitig ist noch ein USB-C Port mit dabei. Soll 49,99 US-Dollar kosten. Die Powerbank mit 10K ist deutlich größer und nicht mehr so portabel. Auch hier wird mit 7,5 Watt geladen, wobei das iPhone über MagSafe gehalten wird. Hier gibt es zusätzlich einen USB-C und USB-A Anschluss. Wird später für 59,99 Euro vertrieben.

Des Weiteren kündigt Belkin einen „Magnetischen Fitness-Smartphone-Halter“ für 34,99 Euro, ein MagSafe-Ladekabel mit 7,5 Watt für 34,99 Euro sowie einen einfachen Ladeständer 39,99 Euro an.