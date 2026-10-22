Während in den USA iMessage das große Ding ist, setzen Deutsche lieber auf WhatsApp. Wer dennoch die meisten Chats in der Nachrichten-App von Apple verwaltet, darf sich bald über eine Funktion freuen, die längst überfällig ist.

Bisher lassen sich Chats oder Gruppenchats auf dem iPhone stummschalten, allerdings zeigt die kleine rote Zahl am Icon auch Nachrichten aus diesen Chats an. Genau dieses Problem will Apple beheben, denn dann werden stummgeschaltete Chats ausgeschlossen. Neu eingehende Nachrichten werden dann nicht mehr als rote Zahl am App-Icon angezeigt.

Das ist auf jeden Fall eine willkommene Änderung, denn die roten Zahlen verleiten dazu, die App schnell zu öffnen. Nicht ohne Grund stellt man Chats stumm, zum Beispiel große Gruppenchats.

Update auf iOS 27.2 steht bevor

Unklar ist derweil noch, ob Apple die Neuerungen schon mit iOS 27.2 oder erst später ausliefert. Die finale Entwickler-Version enthält zwar Hinweise auf die optimierten Benachrichtigungen, allerdings ist das Feature noch nicht integriert. Gut möglich, dass Apple diese Funktion mit einem späteren Update verfügbar macht.