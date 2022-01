berlinHistory: Geschichte und Klang der Berliner Orgeln entdecken

Die Bundeshauptstadt Berlin ist ein geschichtsträchtiger Ort, und das nicht nur aufgrund der Tatsache, dass während der deutsch-deutschen Trennung die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland mitten durch die Stadt verlief. Der Verein berlinHistory e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses historische Erbe der Stadt zu bewahren und viele mittlerweile verblasste Spuren der Geschichte wieder sicht- und erlebbar zu machen.

Dazu steht die kostenlose iOS-App berlinHistory (App Store-Link) bereit, die schon seit 2019 im App Store zu haben ist. Sie lässt sich ab iOS 11.0 oder neuer auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt dazu etwa 101 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte können in deutscher und englischer Sprache genutzt werden.

Musik-Fans kommen mit der berlinHistory-App nun noch mehr auf ihre Kosten. Wie der Verein mitgeteilt hat, wird in der App nun die Geschichte und der Klang der Berliner Orgeln über einen großen Orgel-Layer dargestellt. Dieser ist im Laufe des Orgel-Jahres 2021 in Zusammenarbeit vom Berliner Landesmusikrat und der berlinHistory.app mit Förderung durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie entstanden.

Weitere Inhalte für Orgel-Fans

Nun sind zu den dort bereits vorhandenen zwei touristischen Orgelrundgängen mit Dietmar Hiller, Organist und Dramaturg am Berliner Schauspielhaus (berühmte Orgeln in Berlins historischer Mitte) und als Video mit dem amerikanischen Organisten David Cameron (der seine Berliner Orgel- und touristischen Highlights vorstellt) drei weitere Touren in die berlinHistory-App eingestellt worden. Dazu gibt es ein Video zu Herstellung und Geschichte der Berliner Drehorgeln. Außerdem wurden viele weitere Orgeln in die App aufgenommen.

Damit können in und mit der berlinHistory-App derzeit 23 Audio- und Video-Stadtrundgänge zu unterschiedlichen Themen genutzt werden – so viele wie in keiner anderen App in Deutschland. Weitere sind laut Mitteilung des Vereins in Vorbereitung. Wer die Bundeshauptstadt besucht und sich für kulturelle und historische Hintergründe interessiert, sollte die sehr aufschlussreiche und gut umgesetzte berlinHistory-App auf jeden Fall auf dem iPhone oder iPad haben.