Besonders flacher Roborock Qrevo Slim ist ab sofort verfügbar

Nach und nach hat Roborock nach der Internationalen Funkausstellung in Berlin seine Neuheiten auf den Markt gebracht. Das neue Top-Modell, den Qrevo Curv mit der extravagant gestalteten Basisstation, haben wir euch bereits vorgestellt. Nun ist ein weiteres neues Modell verfügbar, dass sich in etwa auf Höhe des Qrevo Master einordnet: Der Roborock Qrevo Slim (Amazon-Link).

Die Höhe kann den Unterschied machen

Die Besonderheit dieses Modells ist bereits dem Namen zu entnehmen: Der Roboter ist besonders flach. Die LiDAR-Navigation wandert aus dem sonst üblichen Turm auf den Gerät nach unten in das seitliche Gehäuse des Geräts. So kommt er auf eine Höhe von nur 8,2 Zentimetern, was für einen Roboter mit seiner Saugleistung von 11.000 Pascal schon beeindruckend niedrig ist. Üblicherweise kommen solche Modelle auf eine Höhe von gut 10 Zentimetern.

Ob der Roborock Qrevo Slim für euch interessant ist, findet ihr am besten mit einem Zollstock in eurer Wohnung hinaus. Wenn ihr im Einsatzgebiet des Roboters mehrere Möbel habt, die weniger als 10 Zentimeter, gleichzeitig aber auch nicht weniger als 8,2 Zentimeter hoch über dem Boden stehen, dann ist der Roboter wie für euch geschafft. Wenn euer Sofa dagegen sowieso nur 7,2 Zentimeter hoch ist, dann bringt euch auch der besonders flache Roboter nichts.

So navigiert der Roborock Qrevo Slim

Trotz des nicht vorhandenen Turms navigiert der Roborock Qrevo Slim zuverlässig durch die Gegend, der Hersteller setzt dabei auf sein neues „StarSight“-System. Die Sensoren sehen dabei allerdings nur in Fahrtrichtung, der Roboter muss sich während der Reinigung also immer wieder mal drehe und so umsehen. Das beeinträchtigt seine Leistung allerdings nicht. Die Objekterkennung liegt dabei auf dem Niveau des Qrevo Master. Große und mittelgroße Objekte werden zuverlässig erkannt, nur bei kleineren Objekten wie Kabeln muss der Roboter passen. Hier müsst ihr Ordnung schaffen oder No-Go-Zonen erstellen.

Interessant ist der mit sonst allen wichtigen Features wie ausfahrbaren Bürsten und Wischpads ausgestattete Roborock Qrevo Slim vor allem für Wohnungen, in denen die Möbel tatsächlich zwischen 8,2 und 10 Zentimeter hoch sind. Zum Start könnt ihr euch den Roborock Qrevo Slim übrigens direkt mit einem Rabatt kaufen, statt 1.299 Euro bezahlt ihr nur 999 Euro, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

roborock Qrevo Slim Saugroboter mit Wischfunktion – 8,2 cm Ultra-Slim Design,... 8,2 cm ultradünnes Design, Slim und sauber - Dank seines niedrigen Rahmens von nur 8,2 cm kann der roborock Qrevo Slim Saugroboters problemlos in...

„Autonomes StarSight“-System, Wegweisendes Navigationssystem - Erleben Sie mit der 3D ToF Technologie eine umfassende Objekterkennung und präzise...