Hinter dem Sofa, dem Nachttischschrank oder einem anderen Möbelstück ist ein Stecker, der direkt nach vorne raussteht, absolut hinderlich. Wer das Netzteil bestmöglich verschwinden lassen möchte, damit Möbel weiterhin davor stehen können, wirft einen Blick auf das Netzteil von Hama, das mit 1,8 Zentimetern super flach ist.

Wenn ihr das Netzteil lieber mit auf Reisen nehmt, sorgt der klappbare Stecker dafür, dass sich keine Kabel verwickeln. Im Einsatz stehen auf der Unterseite insgesamt drei Anschlüsse bereit, die zusammen maximal 65 Watt liefern. Also mehr als genug, um ein iPhone oder iPad zu laden. Wenn nur ein Port genutzt wird, lässt sich auch ein MacBook aufladen. Konkret gibt es 2x USB-C und 1x USB-A.

Hama setzt auf Galliumnitrid, kurz GaN, das nicht nur die kompakte Bauform, sondern auch eine effiziente und schnelle Stromversorgung ermöglicht.

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Falls ihr einen passenden Ort habt, an dem sich das Netzteil bezahlt macht, könnt ihr jetzt günstig zugreifen. Das ehemals 54,99 Euro teure Netzteil kostet jetzt nur noch 20,99 Euro – und das ist der beste Preis der letzten 690 Tage.