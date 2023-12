Besser als ein iPad: Kindle Paperwhite für nur 129,99 Euro

Das iPad ist ein tolles Tablet. Doch eines macht auf dem glänzenden iPad-Display nicht so viel Spaß: Lesen. Als Bücherwurm, der sein iPad liebt, sollte man sich dennoch einen E-Book-Reader ansehen, denn dieser bietet ein perfekt optimiertes Leseerlebnis. Vor allem ein E-Ink-Display ist zur Darstellung von Text so viel besser als das iPad-Display. Text kann auch bei voller Sonneneinstrahlung noch gelesen werden und über die Akkulaufzeit muss man sich keine Gedenken machen.

Der Kindle Paperwhite mit 6,8 Zoll Display bietet mit 16 GB ausreichend viel Speicherplatz für E-Books. Die Farbtemperatur des Displays könnt ihr selbst einstellen, hier sind warme und kalte Töne möglich. Der Paperwhite ist außerdem wasserfest, einem ausgedehnten Vollbad oder der Besuch am Pool ist für den E-Book-Reader kein Problem. Gleichzeitig gibt es auch eine Anbindung an Audible. Mit gekoppelten Bluetooth-Kopfhörern könnt ihr auch ein Hörbuch genießen.

Der Kindle Paperwhite ist nicht ohne Grund eines der beliebtesten Modelle. Er liegt gut in der Hand und zeigt Text auf dem Display perfekt an. Das Display ist beleuchtet und bietet auch in dunklen Umgebungen weiterhin ein gutes Leseerlebnis.

Kindle Paperwhite für 129,99 Euro

Es handelt sich um die Variante mit „Spezialangeboten“. Auf der Sperrbildschirm des Geräts sowie im Ruhemodus werden gesponserte Bildschirmschoner angezeigt. Mich stört das nicht, dafür kann man auch viel Geld sparen und eventuell ist ja sogar eine Empfehlung mit dabei. Der Kindle Paperwhite ist in der schwarzen Ausführung für nur 129,99 Euro statt 149,99 Euro zu bekommen. Zudem gibt es 3 Monate Kindle Unlimited kostenlos dazu.