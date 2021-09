Best of Smart Home Angebote bei Amazon: Eve, Netatmo und Tado

Heute sind bei Amazon die September-Angebote gestartet. Vom 6. bis zum 14. September gibt es jeden Tag ab 6:00 Uhr neue Angebote – und zum Start gibt es direkt mal die ganze Wagenladung. Uns wird das Thema heute noch einige Male beschäftigen, los geht es in diesem Artikel mit der Kategorie „Best of Smart Home„. Hier findet ihr vor allem drei bekannte Marken: Eve, Netatmo und Tado.

Eve liefert uns heute beispielsweise den hellsten HomeKit-Leuchtstreifen zu einem neuen Bestpreis. Für den Eve Light Strip, eines der wenigen Produkte des Herstellers mit WLAN-Anbindung, werden heute nur 39,74 Euro statt 79,95 Euro fällig. Mit 1.800 Lumen ist der Leuchtstreifen von Eve Systems sogar heller als das Marktführer von Philips Hue.

447 Bewertungen Eve Light Strip - Smarter LED-Lichtstreifen (Dt.... Brillante Weiß- und Farbspektren dank Tri-Dioden-Architektur und raumfüllende Helligkeit durch 1800 Lumen (900 lm pro m bei 4200K)

Ihr iPhone oder iPad wird zur smarten Fernbedienung: einfache Lichtsteuerung via App oder Siri (Farbauswahl, ein- und ausschalten oder dimmen)

Eve Energy und Eve Motion: Smart Lampen &... Leuchten und Geräte per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder Taste ein- und ausschalten; Zeitpläne zur einfachen Automation von Geräten - unabhängig von iPhone und Internet

Netatmo schickt heute einmal mehr seinen Dauerbrenner ins Rennen, die Wetterstation. Das Starter-Set bestehend aus Innen- und Außenmodul gibt es heute für 122,99 Euro und damit 28 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung. Zudem gibt es weitere Angebote rund um das Zubehör für die Wetterstation als auch andere HomeKit-Produkte von Netatmo, wie etwa die smarte Überwachungskamera für den Außenbereich oder die Videotürklingel.

8.972 Bewertungen Netatmo Smarte Wetterstation - WLAN, Funk, Innen-... MESSUNG DER UMGEBUNGSTEMPERATUR INNEN UND AUSSEN IN ECHZEIT: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität innen und außen, Lärmpegel innen, Luftdruck

WARNMELDUNGEN IN ECHZEIT: Mit unserer Wetterstation können Sie Warnmeldungen für innen und außen konfigurieren, die Sie dann auf Ihr Smartphone bekommen. Dank dem Belüftungsalarm wissen Sie immer,...

Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, Wlan,... KEINE ABO-GEBÜHREN: Kostenloser Zugriff auf alle Funktionen, Updates und Datenspeicher

Auch wenn es in dieser Woche wieder etwas wärmer wird, morgens ist es jetzt schon richtig kalt und bei uns ist in der vergangenen Woche auch die Heizung schon ordentlich im Einsatz gewesen. Wer seine Heizkörper oder die Fußbodenheizung smart steuern möchte, kann das mit den Produkte von Tado tun. Heute gibt es verschiedene Starter-Sets und auch einzelnes Zubehör im Angebot.

1.333 Bewertungen tado° Smartes Heizkörper-Thermostat - Quattro... Zusatzprodukt für tado° Starter Kits: Steuern Sie weitere Heizkörper oder Räume individuell mit zusätzlichen Smarten Heizkörper-Thermostaten

Steuern Sie alle Räume in einer App für ein noch präziseres Temperaturmanagement; maximieren Sie Ihren Komfort und sparen Sie noch mehr Energie

Wie ihr seht, gibt es also einiges zu entdecken in den September Angeboten von Amazon. Schaut einfach mal in die Smart Home Deals rein – einige weitere Highlights haben wir heute im Laufe des Tages sicherlich noch für euch.